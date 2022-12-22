Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+3° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
1 час назад

Россиянам назвали бюджетные способы украсить квартиру к Новому году

Lenta.ru

Сэкономить на новогоднем декоре можно с помощью старых винтажных украшений и шишек. Бюджетные способы подготовить квартиру к празднику россиянам назвала дизайнер интерьера Елена Юрченко, сообщает News.ru.

Бюджетные способы украсить квартиру к Новому году
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, винтажные украшения считаются трендом в дизайне. Их посоветовали поискать у родственников. «Также можно вырезать флажки из бумаги и попросить детей что-то на них нарисовать, а еще на елку можно повесить старые бусы», — рассказала дизайнер.

Специалист рекомендовала сделать подставки для свечей из маленьких веток, шишек или покрасить в золотой цвет грецкие орехи. Что касается елки, то дерево посоветовали украсить цветами или бантами. Стоит обратить внимание на игрушки в одной гамме.

Ранее аналитики Московского кредитного банка (МКБ) пришли к выводу, что в 2022 году россияне стали больше тратить на ремонт — объем расходов на соответствующие категории товаров и оплату работы бригад специалистов вырос почти на треть (на 28 процентов) за неполные 11 месяцев.

Новый год 2023,Елена Юрченко,Московский кредитный банк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители