Бюджетные способы украсить квартиру к Новому году

Сэкономить на новогоднем декоре можно с помощью старых винтажных украшений и шишек. Бюджетные способы подготовить квартиру к празднику россиянам назвала дизайнер интерьера Елена Юрченко, сообщает News.ru.

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По словам эксперта, винтажные украшения считаются трендом в дизайне. Их посоветовали поискать у родственников. «Также можно вырезать флажки из бумаги и попросить детей что-то на них нарисовать, а еще на елку можно повесить старые бусы», — рассказала дизайнер.

Специалист рекомендовала сделать подставки для свечей из маленьких веток, шишек или покрасить в золотой цвет грецкие орехи. Что касается елки, то дерево посоветовали украсить цветами или бантами. Стоит обратить внимание на игрушки в одной гамме.