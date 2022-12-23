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1 час назад

Владельцам животных рассказали о неожиданной опасности живой елки

РИА "ФедералПресс"

Владельцам домашних животных рассказали о неожиданной опасности живой новогодней ели. Как сообщает паблик «МяПи|Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте», под корой дерева могут скрываться клещи.

Владельцам животных рассказали о неожиданной опасности живой елки
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Подруга ветеринар сняла с собаки более ста клещей, которые жили в елке. Купили елку в «ОБИ Мега Белая дача». Эти «друзья» жили под корой дерева и ожили, когда елку принесли в тепло», – рассказала автор сообщения, приложив к нему видео.

На кадрах можно увидеть, как ветеринар пинцетом снимает с кожи животного присосавшихся насекомых и бросает на поддон.

Собаки не болеют энцефалитом, однако клещи не менее опасны для них, чем для человека, поскольку могут заразить домашних питомцев бабезиозом (он же пироплазмоз). При отсутствии своевременного лечения инфекция может убить четвероногого друга человека.

Ранее свердловским зоозащитникам выделили три миллиона на стерилизацию бездомных собак.

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