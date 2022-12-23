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3 часа назад

Необычные рецепты блюд на Новый год

Kostroma.Today

Они точно удивят гостей.

Необычные рецепты блюд на Новый год
Фото: Kostroma.TodayKostroma.Today

Интересные рецепты новогодних блюд узнал KOSTROMA.TODAY. Они могут стать альтернативой традиционному “Оливье”.

Киш, жульен в хрустящих булочках, слоеные салаты — все они претендуют на звание главного украшения праздничного стола.

Вот один из рецептов:

Слоеный салат с вареной колбасой и шампиньонами

Ингредиенты:

  • Колбаса «Молочная» Мясной Гурман в текстильной оболочке — 200 г
  • Яйца — 3 шт
  • Картофель — 2 шт
  • Морковь — 1 шт
  • Лук репчатый — 1 шт
  • Шампиньоны — 200 г
  • Масло растительное — 1 ст.л
  • Сыр твёрдый — 60 г
  • Зелёный лук
  • Майонез — по вкусу
  • Соль, перец — по вкусу

Для начала яйца и овощи варим, очищаем и натираем на крупной терке. Колбасу «Молочную» от “Мясного Гурмана” режем кубиками. После измельчаем и обжариваем в масле лук. Также подготовим шампиньоны: очищаем, нарезаем, обжариваем и соединяем с луком. Соль и перец добавляем по вкусу.

Когда все ингредиенты готовы, начинаем раскладывать слои по очереди: картофель, шампиньоны, морковь, колбаса, зеленый лук, яйца, сыр. Не забываем каждый слой приправить майонезом по вкусу и посолить.

Новый год 2023,
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