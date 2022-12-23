Необычные рецепты блюд на Новый год

Они точно удивят гостей.
Интересные рецепты новогодних блюд узнал KOSTROMA.TODAY. Они могут стать альтернативой традиционному “Оливье”.
Киш, жульен в хрустящих булочках, слоеные салаты — все они претендуют на звание главного украшения праздничного стола.
Ингредиенты:
Для начала яйца и овощи варим, очищаем и натираем на крупной терке. Колбасу «Молочную» от “Мясного Гурмана” режем кубиками. После измельчаем и обжариваем в масле лук. Также подготовим шампиньоны: очищаем, нарезаем, обжариваем и соединяем с луком. Соль и перец добавляем по вкусу.
Когда все ингредиенты готовы, начинаем раскладывать слои по очереди: картофель, шампиньоны, морковь, колбаса, зеленый лук, яйца, сыр. Не забываем каждый слой приправить майонезом по вкусу и посолить.