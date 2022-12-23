Необычные рецепты блюд на Новый год

Они точно удивят гостей.

Фото: Kostroma.Today Kostroma.Today

Интересные рецепты новогодних блюд узнал KOSTROMA.TODAY. Они могут стать альтернативой традиционному “Оливье”.

Киш, жульен в хрустящих булочках, слоеные салаты — все они претендуют на звание главного украшения праздничного стола.

Вот один из рецептов:

Слоеный салат с вареной колбасой и шампиньонами

Ингредиенты:

Колбаса «Молочная» Мясной Гурман в текстильной оболочке — 200 г

Яйца — 3 шт

Картофель — 2 шт

Морковь — 1 шт

Лук репчатый — 1 шт

Шампиньоны — 200 г

Масло растительное — 1 ст.л

Сыр твёрдый — 60 г

Зелёный лук

Майонез — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Для начала яйца и овощи варим, очищаем и натираем на крупной терке. Колбасу «Молочную» от “Мясного Гурмана” режем кубиками. После измельчаем и обжариваем в масле лук. Также подготовим шампиньоны: очищаем, нарезаем, обжариваем и соединяем с луком. Соль и перец добавляем по вкусу.