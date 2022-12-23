Как создать новогоднее настроение, если вас все бесит

Мы спешим вам на помощь с мешком лайфхаков!

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Новогоднее настроение — вещь сложносочиненная. Не всегда у нас получается быть частью радостной суеты, которая начинается, как правило, за месяц до Нового года. Психологи приводят несколько лайфхаков, чтобы постараться если не обогнать друзей в радостном ожидании, то хотя бы немного поднять праздничное настроение. И это действительно работает, мы проверяли!

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Украшаем квартиру

Когда вы начинаете украшать дом? Мы уверены, 31 декабря. Но на какое настроение можно рассчитывать, если и дома у вас ничего не напоминает о празднике? Совсем не обязательно ставить огромную ель и развешивать «дождик» по всем комнатам. Выбирайте небольшие искусственные деревца, которые можно поставить на рабочий стол или на подоконник на кухне, повесьте рождественский венок на входной двери. Можно украсить интерьер симпатичными световыми гирляндами и заменить ими свет от торшера на время праздников. Вы и не заметите, как постепенно ощутите праздничный вайб.

Отдохните

Чем вы занимаетесь в выходные? Доделываете дела, на которые не хватило времени в будни? Не надо так. Вы не сможете расслабиться, если не будете использовать выходные по назначению. В последний месяц года можно позволить себе разнообразный зимний досуг, который плотно ассоциируется с грядущими праздниками — например, вы можете посетить городской каток, где уже все продумали за вас и подготовили новогодние «плюшки» в виде тематической музыки и ароматного кофе с десертом для посетителей. Обязательно сходите зарядиться!

Не перешагивайте через себя