Врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова назвала три правила, которые помогут лучше выглядеть в новогоднюю ночь.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Для этого нужно всего лишь обратить внимание на стандартные советы по здоровому питанию.

Первое правило: исключить соленые продукты из рациона. Ограничение соли в рационе и отказ от соленых продуктов поможет вывести лишнюю жидкость и выглядеть достаточно свежо в новогоднюю ночь.

Также, по словам диетолога, нужно постараться увеличить количество овощей и фруктов, обогащая свой рацион витаминами и микроэлементами. Это усилит антиоксидантную защиту и поможет в борьбе с сезонными инфекциями. Кроме того, это поможет улучшить внешний вид.

Кроме того, имеет смысл убрать из рациона молоко, особенно если есть проблема с какими-то высыпаниями, отеками, передает aif.ru.

Ранее были названы самые опасные блюда на новогоднем столе. Речь идет о салатах на основе майонеза, жирном мясе и соленой селедке. Особенно опасной считается мясная тарелка, которая содержит много канцерогенов, передает Nation news.