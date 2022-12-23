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1 час назад

Диетолог назвала три правила, которые помогут лучше выглядеть в новогоднюю ночь

Вечерняя Москва

Врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова назвала три правила, которые помогут лучше выглядеть в новогоднюю ночь.

Правила, которые помогут лучше выглядеть в новогоднюю ночь
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Для этого нужно всего лишь обратить внимание на стандартные советы по здоровому питанию.

Первое правило: исключить соленые продукты из рациона. Ограничение соли в рационе и отказ от соленых продуктов поможет вывести лишнюю жидкость и выглядеть достаточно свежо в новогоднюю ночь.

Также, по словам диетолога, нужно постараться увеличить количество овощей и фруктов, обогащая свой рацион витаминами и микроэлементами. Это усилит антиоксидантную защиту и поможет в борьбе с сезонными инфекциями. Кроме того, это поможет улучшить внешний вид.

Кроме того, имеет смысл убрать из рациона молоко, особенно если есть проблема с какими-то высыпаниями, отеками, передает aif.ru.

Ранее были названы самые опасные блюда на новогоднем столе. Речь идет о салатах на основе майонеза, жирном мясе и соленой селедке. Особенно опасной считается мясная тарелка, которая содержит много канцерогенов, передает Nation news.

Диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой» развеял мифы о чудодейственном влиянии воды на похудение. По его словам, вода действительно способствует улучшению работы кишечника, но ее роль в процессе переваривания пищи и снижения веса сильно преувеличена.

Новый год 2023,Михаил Гинзбург,
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