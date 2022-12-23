Васильев рассказал, в чем встречать Новый год

Новый год совсем близко, и многие думают, что же актуально будет надеть на праздник. Свои модные советы для встречи 2023 года дал историк моды Александр Васильев. Традиционная встреча с ним перед праздниками прошла ХЦ «Лейпциг». Телеведущий рассказал, как создать новогоднее настроение за праздничным столом.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Главным в 2023 году Александр Васильев считает бордовый оттенок. Поэтому уместно будет встретить праздник в платье цвета бордо из плотной ткани. Это будет актуально, и вы сможете привлечь к себе внимание, подчеркнув все достоинства фигуры. Однако, если такой цвет вам не подходит, можно встретить Новый год в золотом или серебряном наряде. Все фактуры, которые отражают свет, на пике популярности.

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В синем или голубом на празднике тоже можно появиться, тем более, что встречаем мы год Водяного Кролика. Особенно актуальным будет наряд в морском стиле. Также историк моды рекомендует примерить на себя наряд русалки. Это можно сделать, выбрав платья с подолом-хвостом.

Актуален и розовый. Вы можете почувствовать себя и нежным пудровым цветком, и куклой Барби, если наденете фуксию. Любые оттенки имеют место быть.

Как и всю нынешние зиму и лето, модными считаются звериные принты. Поэтому вы смело можно надеть в новогоднюю ночь леопардовое платье. Если хищницей быть не хочется, то принт зебры тоже считается уместным.

Если фантазии не хватает, на помощь приходит вечная классика — это черный или белый наряд. Подберите к ним правильные украшения. Васильев рекомендует выбрать для завершения образа то, что вы надеваете редко. В тренде длинные и объемные серьги, украшения с бриллиантами — все, что сверкает и переливается.

Если Новый год будете отмечать на природе, то здесь актуален будет модный оверсайз. Например, объемный свитер и джинсы в стиле 1980-х. Но все равно надо помнить, что одеваетесь вы для себя, поэтому легкомысленно относиться к своему образу на Новый год не стоит.