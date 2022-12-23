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45 минут назад

Эксперты рассказали, что не стоит дарить подруге на Новый год

Вечерняя Москва

Эксперты рассказали, какие подарки не стоит дарить подруге в год Голубого Кролика.

Что не стоит дарить подруге на Новый год
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, не стоит выбирать полотенца. Даже если присмотрели очень симпатичный и качественный комплект, лучше откажитесь от покупки. Считается, что полотенца символизируют собой болезни и ссоры. По этой же причине не стоит дарить ножи.

Если не уверены, что подруга хочет завести дома кролика, не стоит дарить ей живой символ наступающего года. То же относится к щенкам и котятам. Такие покупки человек должен делать самостоятельно.

Не стоит выбирать в качестве подарка и комнатные растения, так как это предполагает дополнительные хлопоты.

Кроме того, не стоит покупать мелкие статуэтки с символом года, передает Общественная служба новостей.

Свыше 21 тысячи новогодних подарков, собранных в рамках благотворительной программы «Москва помогает», в воскресенье, 18 декабря, отправят на новые территории Российской Федерации. Об этом рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова в субботу, 17 декабря.

Новый год 2023,Екатерина Драгунова,
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