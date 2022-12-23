Как встретить Новый год, чтобы он оказался удачным

Наступающий год пройдет под знаком Марса. Астрологи считают, что он рискует стать сложным и конфликтным, но если правильно его встретить, можно добиться многого. Основательница школы астрологии Инна Любимова дала несколько советов россиянам, как накрыть праздничный стол и украсить дом для встречи Нового года.
«Годы Марса самые сложные. Красная планета испытывает нас всех на прочность», – заявила Любимова.
Астрологи считают, что в год Марса, каким будет 2023, нельзя стоять на месте. В этот период развитие жизненно необходимо, иначе могут начаться конфликты и ссоры, так как планета, под которой пройдет наступающий год, принесет много агрессии. Нейтрализовать ее можно активностью и спортом. Поэтому именно абонемент в спортзал станет хорошим подарком на Новый год.
Встречать Новый год следует тоже активно, например, можно отправиться кататься на лыжах или коньках. Если решили праздновать дома, стоит придумать какие-нибудь подвижные игры для всех гостей.
А вот на стол стоит поставить блюда из мяса и птицы. Лучше избегать крольчатины, баранины и свинины. В декоре можно использовать рубиновый цвет, цвет фуксии и оттенок киноварь, сообщает журнал «ОК».