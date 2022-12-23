Лисовец рассказал, какую прическу сделать на Новый год

"Помним о том, что волосы — это часть вашего тщательно продуманного образа целиком, поэтому они не могут быть отдельным накрученным на плойку элементом. Советую оставить классическое понимание укладки в виде идеально кукольных локонов и сделать что-то совершенно на вас непохожее", — отметил он.