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2 часа назад

Стилист Лисовец рассказал, какую прическу сделать на Новый год

Газета.Ruиещё 1

Стилист Владислав Лисовец рассказал, какую прическу сделать на Новый год. Соответствующая статья появилась на его официальном сайте lisovets.ru.

Лисовец рассказал, какую прическу сделать на Новый год
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Владислав Лисовец призывает россиянок экспериментировать с прическами на Новый год.

"Помним о том, что волосы — это часть вашего тщательно продуманного образа целиком, поэтому они не могут быть отдельным накрученным на плойку элементом. Советую оставить классическое понимание укладки в виде идеально кукольных локонов и сделать что-то совершенно на вас непохожее", — отметил он.

Стилист порекомендовал сделать прическу с "мокрым" эффектом.

"Используя гель и гребень, задайте волосам нужное направление", — объяснил он.

В качестве альтернативы эксперт посоветовал попробовать мелкие кудри и укладки в стиле гранж.

"Если это уже было, сделайте мелкие кудри. Если предпочитаете стиль гранж, можете просто залить волосы блестками. Притом предварительно мыть волосы и подбирать блестки в тон необязательно", — добавил он.

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