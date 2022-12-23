Стилист Владислав Лисовец рассказал, какую прическу сделать на Новый год. Соответствующая статья появилась на его официальном сайте lisovets.ru.
Владислав Лисовец призывает россиянок экспериментировать с прическами на Новый год.
"Помним о том, что волосы — это часть вашего тщательно продуманного образа целиком, поэтому они не могут быть отдельным накрученным на плойку элементом. Советую оставить классическое понимание укладки в виде идеально кукольных локонов и сделать что-то совершенно на вас непохожее", — отметил он.
Стилист порекомендовал сделать прическу с "мокрым" эффектом.
"Используя гель и гребень, задайте волосам нужное направление", — объяснил он.
В качестве альтернативы эксперт посоветовал попробовать мелкие кудри и укладки в стиле гранж.
"Если это уже было, сделайте мелкие кудри. Если предпочитаете стиль гранж, можете просто залить волосы блестками. Притом предварительно мыть волосы и подбирать блестки в тон необязательно", — добавил он.