В чем встречать Новый год — 2023: какоее выбрать платье

Чего хочет Чёрный Водяной Кролик и как совместить его запросы со своими? Разбираемся вместе с арт-терапевтом.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Одеваться в цвета символа грядущего года – это что-то из разряда традиций. Пусть они не наши, но прижились основательно. И, как во всём привычном, осознанность здесь включается редко. Некоторые даже не задумываются о связи с астрологией. Те, кто в курсе, тоже проникаются не до конца, игнорируя принципиальные моменты. Взять хотя бы факт, что китайский Новый год наступает не с 31 декабря на 1 января…

Видео дня

Но главное, что мы упускаем, пытаясь следовать традиции – это осознание цели. Зачем всё это? В теории – для привлечения удачи. И вот тут важно включить осознанность. Во что вы верите? Можно ориентироваться на символ года. Можно полностью его игнорировать. Можно попытаться совместить всё, пропуская астрологию через призму индивидуальности. Так шансы на успех возрастут точно.

Выбор цвета для своего новогоднего образа стоит начинать с внутреннего диалога. Задаём следующие вопросы: «Чего лично я хочу в новом году? Что такое удача именно для меня?». Получив ответы, нужно искать колористическое решение под запрос. Кстати, «кроличьи» цвета могут вполне в него вписаться. Тогда удастся убить двух зайцев одним выстрелом. Попробуем это реализовать.

Чего же хочет от нас Чёрный Водяной Кролик? Учитывая то, что Новый год на носу, только ленивый не окинул взглядом список его предпочтений. Главные цветовые настройки на поверхности: чёрный и все оттенки синего (так как – вода). В некоторых рекомендациях можно встретить дополнительные опции: розовый, фиолетовый, красный. Они не так очевидны, но фигурируют. Что все эти варианты транслируют с точки зрения психологии цвета?

Чёрный

Итак, главный цвет Кролика образца 2023 – чёрный. Мрачновато, но для торжества подходит. Особенно, если добавить эффектных аксессуаров. Конечно, астрологи тут могут покоситься, ведь кролик – животное скромное… Но мы же взяли курс на осознанность. Будем пытаться адекватно совмещать рекомендации и требования повода.

С точки зрения психологии это цвет таинственности и чувственности. Его стоит использовать тем, у кого на 2023 год запланирован творческий бунт. Хотите расширить свои границы? Чёрный цвет это начинание поддержит. Его выбирает тот, кто ценит независимость и может бросить вызов судьбе.

Синий

Первая ассоциация с этим цветом – море. Синий – это спокойствие. На него делают ставку серьёзные люди, склонные к мыслительной деятельности. Если в ваших планах на 2023 год замедление темпа жизни и обретение внутреннего покоя, внимательно присмотритесь к разным оттенкам синего.

Голубой

Это светлый оттенок синего. Мы воспринимаем его как самостоятельный цвет, и это оправданно. У голубого есть свои чёткие психологические настройки. Это оттенок чистой воды и безоблачного неба. Он подходит тем, кому хочется расширить горизонты, обрести свободу и лёгкость.

Розовый

Этот цвет тоже есть в некоторых «кроличьих» перечнях. Видимо, из-за ассоциаций с розовыми лапками зверька… Как бы то ни было, рассмотреть его стоит. Это цвет нежности и радости. Вообще, он универсален в плане создания гармонии. Добавит её в жизнь каждого.

Красный

Красный – цвет страсти. Одни астрологи говорят, что он удачен для грядущей праздничной ночи. Объясняют это любвеобильностью символа года… Другие, ссылаясь на его кроткий нрав, ярких решений не рекомендуют. Чтобы сделать свой выбор, посмотрим на психологические опции.

Энергия, любовь, активность – основные его посылы. Хотите повысить уровень личной харизмы в 2023 году? Делайте ставку на красный. Он поможет запустить движение. Если в планах реализация амбициозных проектов, этот цвет даст импульс. Также он даёт надежду, жизненную силу и любовь.

А что ещё

Вашими удачными могут стать и другие цвета. Важно лишь определиться с запросом. Например, фиолетовый – цвет творчества, духовности и оригинальности. Он способствует умиротворению и стабилизирует процессы. Возможно, вам нужно именно это? Зелёный вселяет надежду и укрепляет веру в себя. Жёлтый – это заряд оптимизма.

Фактура и стиль

По стилистике и тканям стоит видеть вариативность и проявлять осознанность. Астрологи говорят, что Кролик ценит тепло, мягкость и простоту. Значит ли это, что всех нужно облачить в свитера? Возможно, это отличная идея для загородного торжества, но не для ресторана.