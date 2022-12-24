Новогодний стол 2023: какие блюда должны быть, как накрыть стол на Новый год

Главным героем новогоднего празднования по праву считается стол. В каждой семье стараются приготовить для своих гостей что-нибудь вкусное, интересное, но чаще всего не забывают о традиционных блюдах. Новогодний стол в 2023 году хочется сделать разнообразным и современным, подготовив и горячее, и разные закуски, и вкусные десерты. «Рамблер» подскажет, как разнообразить стол в год Кролика, чтобы и сразить гостей, и вкусно поужинать.
В этом году на горячее мы предлагаем выбрать что-то оригинальное. Можете обратиться к рецептам известных шефов или сделать традиционное блюдо какой-нибудь национальной кухни. Ну а что! Не каждый же год нужно отмечать с картофелем и курицей…
Курицу и свинину приготовят многие, а вам можно взяться за кое-что поинтереснее и сделать главной героиней новогоднего стола утку.
Ингредиенты
Приготовление
- Разогрейте духовку до 450 градусов. Удалите потроха и шею, срежьте лишний жир.
- Положите утку грудкой вниз (крыльями вверх) на решетку. Под решетку поставьте противень с водой, чтобы жир стекал туда, а не портил духовку. Посыпьте утку перцем и смажьте небольшим количеством соевого соуса.
- Оставьте утку в духовке на 30 минут. Проткните спину по всей длине острым ножом, затем переверните птицу на спину. Посыпьте перцем и снова смажьте соевым соусом.
- Запекайте 20 минут, затем проколите грудку со всех сторон и смажьте соевым соусом. Снова в духовку на 10 минут; смазать соевым соусом. Запекайте еще 5 или 10 минут, если необходимо, или пока утка не станет коричневой по всей поверхности.
Рыба всегда становится гвоздем программы, особенно, если это запеченный лосось с лимоном и зеленью.
Ингредиенты
Приготовление
- Очистите картофель, затем нарежьте его кружочками толщиной в полсантиметра. Положите их на дно противня и хорошо приправьте морской солью и черным перцем. Нарежьте фенхель на шесть долек, разбросайте по картофелю и щедро сбрызните оливковым маслом.
- Выложите половину зелени на разделочную доску, мелко натрите лимонную цедру, затем крупно порубите все вместе. Соскребите эту смесь в миску.
- С помощью острого ножа сделайте по 6 надрезов с каждой стороны рыбы, глубиной около 2 см и под углом.
- Посыпьте солью и перцем каждый надрез, наполните каждый щепоткой смеси лимона и трав, затем разровняйте. Слегка сбрызните рыбу оливковым маслом, затем выложите поверх картофеля и фенхеля.
- Нарежьте один из лимонов, затем наполните полость оставшимися травами.
- Запекайте рыбу в раскаленной духовке в течение 15 минут, затем уменьшите температуру до 180ºC.
- Сверху готовой рыбы выжмите сок из оставшегося лимона, сбрызнуть небольшим количеством оливкового масла первого отжима. Блюдо можно удачно подавать с тарелкой сезонных овощей, приготовленных на пару.
Иногда на закуски гости обращают даже больше внимания, чем на горячее. Здесь можно сделать несколько разных вариантов закусок, создавая при этом эстетически интересное и вкусное блюдо.
Ингредиенты
Приготовление
Разогрейте масло в большой кастрюле на среднем огне и обжарьте лук, пока он не станет мягким и прозрачным. Добавьте шпинат, соль и перец и быстро обжарьте, постоянно помешивая, 2–3 минуты. Накройте крышкой и готовьте от 5 до 7 минут. Через 5 минут снимите крышку и дайте испариться жидкости от варки. Снять с плиты и полностью остудить.
Нарежьте шпинатную смесь и смешайте с рикоттой и пармезаном в миске. Приправить солью, перцем и мускатным орехом.
Раскатайте лист слоеного теста и равномерно покройте смесью шпината и сыра в пределах 1/2 дюйма от краев. Плотно сверните лист в рулет вдоль и плотно прижмите края друг к другу. Заверните в пищевую пленку и охладите в холодильнике не менее 1 часа.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой.
Нарежьте рулет на ломтики, чтобы получилось от 16 до 22 вертушек. Выложите вертушки из слоеного теста в виде елочки. Самый нижний ряд должен состоять из 6 вертушек, второй ряд — из 5 вертушек и т. д. Если у вас получилось 16 вертушек, начните с 5 вертушек в самом нижнем ряду.
Выпекайте в предварительно разогретой духовке, пока рулеты слегка не подрумянятся и не набухнут, от 20 до 25 минут. Украсьте помидорами черри.
Сыр моцарелла, оливки и маслины, сбрызнутые оливковым маслом и посыпанные специями, укладываются в «венок» на веточки ароматного розмарина.
Ингредиенты
Приготовление
Разогрейте духовку до 175 градусов C. Сбрызните противень маслом. Протрите грибы влажным бумажным полотенцем; осторожно отломите ножки, а затем мелко нарежьте их, выбрасывая жесткие концы.
Нагрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте чеснок и нарезанные ножки грибов. Жарьте, пока не испарится вся влага, стараясь не сжечь чеснок. Отложите остывать.
Добавьте сливочный сыр, пармезан, черный перец, луковый порошок и кайенский перец. Смесь будет очень густой. Используйте чайную ложку, чтобы заполнить каждую шляпку гриба щедрым количеством начинки. Разложите шляпки грибов на подготовленном противне.
Запекайте в предварительно разогретой духовке около 20 минут.