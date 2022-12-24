Новогодний стол 2023: какие блюда должны быть, как накрыть стол на Новый год

Главным героем новогоднего празднования по праву считается стол. В каждой семье стараются приготовить для своих гостей что-нибудь вкусное, интересное, но чаще всего не забывают о традиционных блюдах. Новогодний стол в 2023 году хочется сделать разнообразным и современным, подготовив и горячее, и разные закуски, и вкусные десерты. «Рамблер» подскажет, как разнообразить стол в год Кролика, чтобы и сразить гостей, и вкусно поужинать.

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Меню: горячее

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В этом году на горячее мы предлагаем выбрать что-то оригинальное. Можете обратиться к рецептам известных шефов или сделать традиционное блюдо какой-нибудь национальной кухни. Ну а что! Не каждый же год нужно отмечать с картофелем и курицей…

«Бронзовая» утка

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Курицу и свинину приготовят многие, а вам можно взяться за кое-что поинтереснее и сделать главной героиней новогоднего стола утку.

Ингредиенты

Утка среднего размера

Молотый черный перец

Соевый соус

Приготовление

- Разогрейте духовку до 450 градусов. Удалите потроха и шею, срежьте лишний жир.

- Положите утку грудкой вниз (крыльями вверх) на решетку. Под решетку поставьте противень с водой, чтобы жир стекал туда, а не портил духовку. Посыпьте утку перцем и смажьте небольшим количеством соевого соуса.

- Оставьте утку в духовке на 30 минут. Проткните спину по всей длине острым ножом, затем переверните птицу на спину. Посыпьте перцем и снова смажьте соевым соусом.

- Запекайте 20 минут, затем проколите грудку со всех сторон и смажьте соевым соусом. Снова в духовку на 10 минут; смазать соевым соусом. Запекайте еще 5 или 10 минут, если необходимо, или пока утка не станет коричневой по всей поверхности.

Запеченный лосось с лимоном и травами

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Рыба всегда становится гвоздем программы, особенно, если это запеченный лосось с лимоном и зеленью.

Ингредиенты

2,5 кг цельного лосося, очищенного от чешуи и потрохов

1,5 кг очищенного картофеля

1 луковица фенхеля

Оливковое масло

Половина пучка свежего укропа

Половина пучка свежей петрушки

Половина пучка свежего эстрагона

1 лимон

Оливковое масло первого отжима

Приготовление

- Очистите картофель, затем нарежьте его кружочками толщиной в полсантиметра. Положите их на дно противня и хорошо приправьте морской солью и черным перцем. Нарежьте фенхель на шесть долек, разбросайте по картофелю и щедро сбрызните оливковым маслом.

- Выложите половину зелени на разделочную доску, мелко натрите лимонную цедру, затем крупно порубите все вместе. Соскребите эту смесь в миску.

- С помощью острого ножа сделайте по 6 надрезов с каждой стороны рыбы, глубиной около 2 см и под углом.

- Посыпьте солью и перцем каждый надрез, наполните каждый щепоткой смеси лимона и трав, затем разровняйте. Слегка сбрызните рыбу оливковым маслом, затем выложите поверх картофеля и фенхеля.

- Нарежьте один из лимонов, затем наполните полость оставшимися травами.

- Запекайте рыбу в раскаленной духовке в течение 15 минут, затем уменьшите температуру до 180ºC.

- Сверху готовой рыбы выжмите сок из оставшегося лимона, сбрызнуть небольшим количеством оливкового масла первого отжима. Блюдо можно удачно подавать с тарелкой сезонных овощей, приготовленных на пару.

Закуски: беспроигрышные идеи

Иногда на закуски гости обращают даже больше внимания, чем на горячее. Здесь можно сделать несколько разных вариантов закусок, создавая при этом эстетически интересное и вкусное блюдо.

Новогодняя елка из слоеного теста со шпинатом и рикоттой

Соцсети

Ингредиенты

1 чайная ложка растительного масла для жарки

2 красные луковицы, нарезанные

Свежий шпинат

Соль и свежемолотый черный перец

1 щепотка молотого мускатного ореха

Пачка свежего сыра рикотта

1 столовая ложка тертого сыра пармезан

1 лист замороженного слоеного теста, разморозить

1 яйцо, взбитое

4 разноцветных помидора черри

Приготовление

Разогрейте масло в большой кастрюле на среднем огне и обжарьте лук, пока он не станет мягким и прозрачным. Добавьте шпинат, соль и перец и быстро обжарьте, постоянно помешивая, 2–3 минуты. Накройте крышкой и готовьте от 5 до 7 минут. Через 5 минут снимите крышку и дайте испариться жидкости от варки. Снять с плиты и полностью остудить.

Нарежьте шпинатную смесь и смешайте с рикоттой и пармезаном в миске. Приправить солью, перцем и мускатным орехом.

Раскатайте лист слоеного теста и равномерно покройте смесью шпината и сыра в пределах 1/2 дюйма от краев. Плотно сверните лист в рулет вдоль и плотно прижмите края друг к другу. Заверните в пищевую пленку и охладите в холодильнике не менее 1 часа.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой.

Нарежьте рулет на ломтики, чтобы получилось от 16 до 22 вертушек. Выложите вертушки из слоеного теста в виде елочки. Самый нижний ряд должен состоять из 6 вертушек, второй ряд — из 5 вертушек и т. д. Если у вас получилось 16 вертушек, начните с 5 вертушек в самом нижнем ряду.

Выпекайте в предварительно разогретой духовке, пока рулеты слегка не подрумянятся и не набухнут, от 20 до 25 минут. Украсьте помидорами черри.

Праздничная закуска из оливок и сыра

Соцсети

Сыр моцарелла, оливки и маслины, сбрызнутые оливковым маслом и посыпанные специями, укладываются в «венок» на веточки ароматного розмарина.

Аппетитные фаршированные грибы

Ингредиенты

12 целых свежих шампиньонов

1 столовая ложка растительного масла

1 столовая ложка измельченного чеснока

1 упаковка сливочного сыра, размягченного

Четверть стакана тертого сыра пармезан

Четверть чайной ложки молотого черного перца

Четверть чайной ложки лукового порошка

Четверть чайной ложки молотого кайенского перца

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов C. Сбрызните противень маслом. Протрите грибы влажным бумажным полотенцем; осторожно отломите ножки, а затем мелко нарежьте их, выбрасывая жесткие концы.

Нагрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте чеснок и нарезанные ножки грибов. Жарьте, пока не испарится вся влага, стараясь не сжечь чеснок. Отложите остывать.

Добавьте сливочный сыр, пармезан, черный перец, луковый порошок и кайенский перец. Смесь будет очень густой. Используйте чайную ложку, чтобы заполнить каждую шляпку гриба щедрым количеством начинки. Разложите шляпки грибов на подготовленном противне.