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1 час назад

Новогодний стол 2023: какие блюда должны быть, как накрыть стол на Новый год

Диана Товсепова

Главным героем новогоднего празднования по праву считается стол. В каждой семье стараются приготовить для своих гостей что-нибудь вкусное, интересное, но чаще всего не забывают о традиционных блюдах. Новогодний стол в 2023 году хочется сделать разнообразным и современным, подготовив и горячее, и разные закуски, и вкусные десерты. «Рамблер» подскажет, как разнообразить стол в год Кролика, чтобы и сразить гостей, и вкусно поужинать.

Новогодний стол 2023: какие блюда должны быть, как накрыть стол на Новый год
Фото: PxherePxhere

Меню: горячее

Видео дня

В этом году на горячее мы предлагаем выбрать что-то оригинальное. Можете обратиться к рецептам известных шефов или сделать традиционное блюдо какой-нибудь национальной кухни. Ну а что! Не каждый же год нужно отмечать с картофелем и курицей…

«Бронзовая» утка

Pxhere

Курицу и свинину приготовят многие, а вам можно взяться за кое-что поинтереснее и сделать главной героиней новогоднего стола утку.

Ингредиенты

  • Утка среднего размера
  • Молотый черный перец
  • Соевый соус

Приготовление

- Разогрейте духовку до 450 градусов. Удалите потроха и шею, срежьте лишний жир.

- Положите утку грудкой вниз (крыльями вверх) на решетку. Под решетку поставьте противень с водой, чтобы жир стекал туда, а не портил духовку. Посыпьте утку перцем и смажьте небольшим количеством соевого соуса.

- Оставьте утку в духовке на 30 минут. Проткните спину по всей длине острым ножом, затем переверните птицу на спину. Посыпьте перцем и снова смажьте соевым соусом.

- Запекайте 20 минут, затем проколите грудку со всех сторон и смажьте соевым соусом. Снова в духовку на 10 минут; смазать соевым соусом. Запекайте еще 5 или 10 минут, если необходимо, или пока утка не станет коричневой по всей поверхности.

Запеченный лосось с лимоном и травами

Pxhere

Рыба всегда становится гвоздем программы, особенно, если это запеченный лосось с лимоном и зеленью.

Ингредиенты

  • 2,5 кг цельного лосося, очищенного от чешуи и потрохов
  • 1,5 кг очищенного картофеля
  • 1 луковица фенхеля
  • Оливковое масло
  • Половина пучка свежего укропа
  • Половина пучка свежей петрушки
  • Половина пучка свежего эстрагона
  • 1 лимон
  • Оливковое масло первого отжима

Приготовление

- Очистите картофель, затем нарежьте его кружочками толщиной в полсантиметра. Положите их на дно противня и хорошо приправьте морской солью и черным перцем. Нарежьте фенхель на шесть долек, разбросайте по картофелю и щедро сбрызните оливковым маслом.

- Выложите половину зелени на разделочную доску, мелко натрите лимонную цедру, затем крупно порубите все вместе. Соскребите эту смесь в миску.

- С помощью острого ножа сделайте по 6 надрезов с каждой стороны рыбы, глубиной около 2 см и под углом.

- Посыпьте солью и перцем каждый надрез, наполните каждый щепоткой смеси лимона и трав, затем разровняйте. Слегка сбрызните рыбу оливковым маслом, затем выложите поверх картофеля и фенхеля.

- Нарежьте один из лимонов, затем наполните полость оставшимися травами.

- Запекайте рыбу в раскаленной духовке в течение 15 минут, затем уменьшите температуру до 180ºC.

- Сверху готовой рыбы выжмите сок из оставшегося лимона, сбрызнуть небольшим количеством оливкового масла первого отжима. Блюдо можно удачно подавать с тарелкой сезонных овощей, приготовленных на пару.

Закуски: беспроигрышные идеи

Иногда на закуски гости обращают даже больше внимания, чем на горячее. Здесь можно сделать несколько разных вариантов закусок, создавая при этом эстетически интересное и вкусное блюдо.

Новогодняя елка из слоеного теста со шпинатом и рикоттой

Соцсети

Ингредиенты

  • 1 чайная ложка растительного масла для жарки
  • 2 красные луковицы, нарезанные
  • Свежий шпинат
  • Соль и свежемолотый черный перец
  • 1 щепотка молотого мускатного ореха
  • Пачка свежего сыра рикотта
  • 1 столовая ложка тертого сыра пармезан
  • 1 лист замороженного слоеного теста, разморозить
  • 1 яйцо, взбитое
  • 4 разноцветных помидора черри

Приготовление

Разогрейте масло в большой кастрюле на среднем огне и обжарьте лук, пока он не станет мягким и прозрачным. Добавьте шпинат, соль и перец и быстро обжарьте, постоянно помешивая, 2–3 минуты. Накройте крышкой и готовьте от 5 до 7 минут. Через 5 минут снимите крышку и дайте испариться жидкости от варки. Снять с плиты и полностью остудить.

Нарежьте шпинатную смесь и смешайте с рикоттой и пармезаном в миске. Приправить солью, перцем и мускатным орехом.

Раскатайте лист слоеного теста и равномерно покройте смесью шпината и сыра в пределах 1/2 дюйма от краев. Плотно сверните лист в рулет вдоль и плотно прижмите края друг к другу. Заверните в пищевую пленку и охладите в холодильнике не менее 1 часа.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой.

Нарежьте рулет на ломтики, чтобы получилось от 16 до 22 вертушек. Выложите вертушки из слоеного теста в виде елочки. Самый нижний ряд должен состоять из 6 вертушек, второй ряд — из 5 вертушек и т. д. Если у вас получилось 16 вертушек, начните с 5 вертушек в самом нижнем ряду.

Выпекайте в предварительно разогретой духовке, пока рулеты слегка не подрумянятся и не набухнут, от 20 до 25 минут. Украсьте помидорами черри.

Праздничная закуска из оливок и сыра

Соцсети

Сыр моцарелла, оливки и маслины, сбрызнутые оливковым маслом и посыпанные специями, укладываются в «венок» на веточки ароматного розмарина.

Аппетитные фаршированные грибы

Ингредиенты

  • 12 целых свежих шампиньонов
  • 1 столовая ложка растительного масла
  • 1 столовая ложка измельченного чеснока
  • 1 упаковка сливочного сыра, размягченного
  • Четверть стакана тертого сыра пармезан
  • Четверть чайной ложки молотого черного перца
  • Четверть чайной ложки лукового порошка
  • Четверть чайной ложки молотого кайенского перца

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов C. Сбрызните противень маслом. Протрите грибы влажным бумажным полотенцем; осторожно отломите ножки, а затем мелко нарежьте их, выбрасывая жесткие концы.

Нагрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте чеснок и нарезанные ножки грибов. Жарьте, пока не испарится вся влага, стараясь не сжечь чеснок. Отложите остывать.

Добавьте сливочный сыр, пармезан, черный перец, луковый порошок и кайенский перец. Смесь будет очень густой. Используйте чайную ложку, чтобы заполнить каждую шляпку гриба щедрым количеством начинки. Разложите шляпки грибов на подготовленном противне.

Запекайте в предварительно разогретой духовке около 20 минут.

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