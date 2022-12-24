Психолог назвала способы борьбы со стрессом перед Новым годом

Клинический психолог Юлия Рязанова рассказала, как можно справиться со стрессом перед Новым годом. Об этом сообщает "Газета.ру".

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Специалист отметила, что перед праздниками много люди находятся вс прессовом состоянии. Однако она отметила, что есть способы справиться с ним без помощи психотерапевта.

В первую очередь, Рязанова посоветовала информационную гигиену. В таком случае человек должен ограничить время чтения новостей и сократить количество каналов поступления информации.

Также хорошим способом борьбы со стрессом она назвала прогулки. Она отметила, что во время этого процесса стоит сосредоточиться на своих ощущениях: запахах, чувствах, звуках и других.

Психолог рассказала о технике "стоп". Она состоит из четырех шагов. Сначала вам нужно не шевелиться, потом глубоко вдохнуть и выдохнуть, а в конце описать ситуацию. Только после этого можно продолжать дальнейшие действия.