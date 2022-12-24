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2 часа назад

Психолог Рязанова посоветовала прогулки для борьбы со стрессом перед праздниками

Мария Каткова

Клинический психолог Юлия Рязанова рассказала, как можно справиться со стрессом перед Новым годом. Об этом сообщает "Газета.ру".

Психолог назвала способы борьбы со стрессом перед Новым годом
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Специалист отметила, что перед праздниками много люди находятся вс прессовом состоянии. Однако она отметила, что есть способы справиться с ним без помощи психотерапевта.

В первую очередь, Рязанова посоветовала информационную гигиену. В таком случае человек должен ограничить время чтения новостей и сократить количество каналов поступления информации.

Также хорошим способом борьбы со стрессом она назвала прогулки. Она отметила, что во время этого процесса стоит сосредоточиться на своих ощущениях: запахах, чувствах, звуках и других.

Психолог раскрыла причины предновогодней депрессии

Психолог рассказала о технике "стоп". Она состоит из четырех шагов. Сначала вам нужно не шевелиться, потом глубоко вдохнуть и выдохнуть, а в конце описать ситуацию. Только после этого можно продолжать дальнейшие действия.

Ранее сообщалось, что психотерапевт назвала причины измен в благополучных парах.

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