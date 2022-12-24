Четыре рецепта гарнира к новогоднему столу

Если вы уже определились со списком блюд для новогоднего стола, но никак не можете решить, что подать на гарнир, присмотритесь к нашей подборке. В ней вы найдете блюда как традиционные — с картофелем, так и оригинальное — запеченные яблоки.
Брюссельская капуста — 450 г Оливковое масло — 3 ст.л. Соль, перец Итальянские травы — 1 ч.л. Чеснок — 2 зубчика Пармезан тертый — 1/2 стакана
Капусту промойте, если необходимо, снимите верхние листочки, обсушите. Разрежьте пополам. Смешайте капусту со всеми вышеперечисленными ингредиентами. Переложите на противень или в форму для запекания в один слой. Выпекайте при 200С 20-25 минут.
Большой картофель — 4 шт Оливковое масло — опционально Веточки розмарина — 3 шт Чеснок — 4 зубчика Соль — по вкусу
Поместить ломтики картофеля в слегка подсоленную воду и довести до кипения. Варить картофель около 5 минут. Снять и слить воду. Поместить картофель в дуршлаг и дать стечь воде. Разогреть духовку до 180ºC . Налить оливковое масло и разбросать веточки розмарина на противень и выложить картофель. Хорошо перемешать. Посолить и перемешать еще раз. Добавить зубчики чеснока. Запекать в духовке около 40 минут или до хрустящей корочки.
Молодой картофель — 1 шт Цветная капуста — 700 г Яйцо — 2 шт Молоко — 30 мл Соль — по вкусу Растительное масло для жарки
Промытый картофель переложить в кастрюлю, залить горячей водой, посолить по вкусу. После закипания варить 15-20 минут. Слить воду и очистить от кожуры. На сковороду влить растительное масло и обжарить картофель до золотистой корочки. Поставить на огонь кастрюлю с водой, довести до кипения, посолить по вкусу. Опустить капусту в кипящую воду, проварить 5 минут. В чашу налить молоко, добавить яйцо и соль. Все перемешать. Каждое соцветие окунуть со всех сторон в кляре. Затем обжарить на среднем огне с каждой стороны несколько секунд до золотистого цвета. Обжаренный картофель и цветную капусту переложить в блюдо для подачи и посыпать любой зеленью на свой вкус.
6 средних яблок (голден) Цедра и сок 1/2 лимона 2 ст.л. жирных сливок 2 ст.л. сахара 1 желток Палочка корицы Мед Миндаль для обсыпки
Яблоки очистить, 4 штуки разрезать пополам поперек, удалить сердцевину. 2 яблока натереть на терке, добавить желток, сливки, сок, сахар, цедру и все перемешать. Взять кольцо по диаметру яблока. Уложить нижнюю половину яблока, сверху часть натертой смеси, сверху уложить вторую верхнюю половинку яблока. Если у вас нет колец, сделайте их из фольги: лист фольги сверните в 4 раза и несколько раз оберните им яблоко. Все это уложить в форму для запекания и запекать при 180С примерно 40-60 минут. Поливать периодически яблоки выделившемся соком. В конце убрать фольгу и дать немного побыть в форме. За 5 минут до окончания можно смазать медом и посыпать миндалем.