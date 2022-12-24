Четыре рецепта гарнира к новогоднему столу

Если вы уже определились со списком блюд для новогоднего стола, но никак не можете решить, что подать на гарнир, присмотритесь к нашей подборке. В ней вы найдете блюда как традиционные — с картофелем, так и оригинальное — запеченные яблоки.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Брюссельская капуста с пармезаном

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Ингредиенты:

Брюссельская капуста — 450 г Оливковое масло — 3 ст.л. Соль, перец Итальянские травы — 1 ч.л. Чеснок — 2 зубчика Пармезан тертый — 1/2 стакана

Процесс приготовления:

Капусту промойте, если необходимо, снимите верхние листочки, обсушите. Разрежьте пополам. Смешайте капусту со всеми вышеперечисленными ингредиентами. Переложите на противень или в форму для запекания в один слой. Выпекайте при 200С 20-25 минут.

Запеченная картошка с розмарином

Ингредиенты:

Большой картофель — 4 шт Оливковое масло — опционально Веточки розмарина — 3 шт Чеснок — 4 зубчика Соль — по вкусу

Процесс приготовления:

Поместить ломтики картофеля в слегка подсоленную воду и довести до кипения. Варить картофель около 5 минут. Снять и слить воду. Поместить картофель в дуршлаг и дать стечь воде. Разогреть духовку до 180ºC . Налить оливковое масло и разбросать веточки розмарина на противень и выложить картофель. Хорошо перемешать. Посолить и перемешать еще раз. Добавить зубчики чеснока. Запекать в духовке около 40 минут или до хрустящей корочки.

Молодой картофель с цветной капустой

Ингредиенты:

Молодой картофель — 1 шт Цветная капуста — 700 г Яйцо — 2 шт Молоко — 30 мл Соль — по вкусу Растительное масло для жарки

Процесс приготовления:

Промытый картофель переложить в кастрюлю, залить горячей водой, посолить по вкусу. После закипания варить 15-20 минут. Слить воду и очистить от кожуры. На сковороду влить растительное масло и обжарить картофель до золотистой корочки. Поставить на огонь кастрюлю с водой, довести до кипения, посолить по вкусу. Опустить капусту в кипящую воду, проварить 5 минут. В чашу налить молоко, добавить яйцо и соль. Все перемешать. Каждое соцветие окунуть со всех сторон в кляре. Затем обжарить на среднем огне с каждой стороны несколько секунд до золотистого цвета. Обжаренный картофель и цветную капусту переложить в блюдо для подачи и посыпать любой зеленью на свой вкус.

Запеченные яблоки

Ингредиенты:

6 средних яблок (голден) Цедра и сок 1/2 лимона 2 ст.л. жирных сливок 2 ст.л. сахара 1 желток Палочка корицы Мед Миндаль для обсыпки

Процесс приготовления: