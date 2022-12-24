Психолог призвала не придерживаться диеты перед новогодним ужином. Не стоит ограничивать себя в еде до Нового года, а также худеть сразу после праздника. Не стоит запрещать себе любимую еду, чтобы похудеть до новогодней ночи. 31 декабря в течение всего дня лучше питаться нормально, чтобы не переесть за праздничным столом. Психолог, специалист по работе с пищевым поведением Ирина Ушкова говорит, что подобные запреты и самоограничения чреваты разочарованием после праздника.