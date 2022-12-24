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2 часа назад

Психолог призвала не придерживаться диеты перед новогодним ужином

Inc-News

Психолог призвала не придерживаться диеты перед новогодним ужином. Не стоит ограничивать себя в еде до Нового года, а также худеть сразу после праздника. Не стоит запрещать себе любимую еду, чтобы похудеть до новогодней ночи. 31 декабря в течение всего дня лучше питаться нормально, чтобы не переесть за праздничным столом. Психолог, специалист по работе с пищевым поведением Ирина Ушкова говорит, что подобные запреты и самоограничения чреваты разочарованием после праздника.

Психолог призвала не придерживаться диеты перед новогодним ужином
Фото: Inc-NewsInc-News

"Любая еда может быть на вашем столе, если вы при этом разнообразно питаетесь. В «Оливье» нет ничего плохого", — успокоила она любителей традиционных праздничных угощений.

Эксперт отметила, что 31 декабря не стоит забывать про полноценные приёмы пищи. Нужно поужинать примерно за шесть часов до застолья, а за три — съесть что-то лёгкое, тогда к полуночи вы не будете испытывать сильное чувство голода.

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