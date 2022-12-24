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2 часа назад

Такого вы не пробовали: готовим новогодний кекс из шпината с клюквой

Eva.ru

Если вы хотите приготовить к новогоднему столу что-то необычное, обратите внимание на интересные сочетания, к примеру — шпината и клюквы. Предлагаем кекс с этими ингредиентами, он точно никого не оставит равнодушным.

Такого вы не пробовали: готовим новогодний кекс из шпината с клюквой
Фото: Eva.ruEva.ru

Ингредиенты:

  • Размягченное сливочного масла — 100 г
  • Растительное масло — 50 мл
  • Сахара — 160 г
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Мука — 250-270 г
  • Яйцо — 3 шт
  • Сметана — 50 г
  • Шпинат размороженный (вес без воды) — 150 г
  • Щепотка соли
  • Сок лимона — 20 мл
  • Цедра лимона — 1 ч. л
  • Клюква вяленая — 70 г

Процесс приготовления:

Духовку разогреть до 180С. Шпинат разморозить и хорошо отжать. Шпинат, растительное масло и сок лимона пробить в блендере в пасту. Масло взбить с сахаром, ванильным сахаром и солью до светлой массы. Добавить шпинатную пасту и продолжать взбивать до того, пока масса не станет чуть светлее. По одному добавить яйца, каждый раз хорошо взбивая. Добавить сметану с содой, продолжать взбивать Добавить просеянную муку с разрыхлителем и продолжать взбивать на низкой скорости до гладкой массы. В конце добавить клюкву и перемешать. Выложить тесто в помазанную маслом и посыпанную мукой форму для кекса (25х10) и выпекать 50 минут (ориентируйтесь на свою духовку). Через десять минут вынуть из формы и остудить на решетке.

Новый год 2023,
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