Такого вы не пробовали: готовим новогодний кекс из шпината с клюквой

Процесс приготовления:

Духовку разогреть до 180С. Шпинат разморозить и хорошо отжать. Шпинат, растительное масло и сок лимона пробить в блендере в пасту. Масло взбить с сахаром, ванильным сахаром и солью до светлой массы. Добавить шпинатную пасту и продолжать взбивать до того, пока масса не станет чуть светлее. По одному добавить яйца, каждый раз хорошо взбивая. Добавить сметану с содой, продолжать взбивать Добавить просеянную муку с разрыхлителем и продолжать взбивать на низкой скорости до гладкой массы. В конце добавить клюкву и перемешать. Выложить тесто в помазанную маслом и посыпанную мукой форму для кекса (25х10) и выпекать 50 минут (ориентируйтесь на свою духовку). Через десять минут вынуть из формы и остудить на решетке.