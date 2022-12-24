Как пережить корпоратив и сохранить лицо. Инструкция от врача

После двух коронавирусных лет в декабре 2022 года многие компании всё же решились на проведение новогодних корпоративов. Сейчас как раз на дворе те дни, когда они в самом разгаре. И каким бы ни был масштаб торжеств, если вы решились в них участвовать, сделать это нужно было так, чтобы потом не было ни мучительно, ни больно. Правила безопасности перечислила гастроэнтеролог Ирина Резяпова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Прежде всего врач напомнила, что в условиях бушующей во многих российских регионах эпидемии гриппа прихдить на мероприятие с насморком или признаками ОРВИ точно не стоит. Даже если вы легко переносите болезнь, те коллеги, с кем в тёплой дружеской атмосфере, доведётся поделиться вирусами, могут пострадать сильнее.

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Если же со здоровьем порядок, стоит подстраховаться, чтобы не заболеть уже после самой вечеринки. Не рекомендуется, например, разгорячённым ходить на перекур и уж точно нельзя этого делать без верхней одежды, чтобы «охладиться».

Пострадать можно даже от пробки из бутылки с шампанским. Лучше не трясти ею перед открытием и не откупоривать бутылку экзотическими способами. И конечно, стоит беречься, если неподалёку это делает кто-то ещё. Посудой тоже можно пораниться. В общем, осторожность наш лучший спутник, особенно когда почти все вокруг немного подвыпили.

Танцуя, тоже не следует демонстрировать чрезмерную удаль, если вы не профи этого дела. Неожиданные па могут удивить не только окружающих, но и вас самих, если закончатся травмой, вывихом, или, не дай бог, переломом.

Ну и, конечно, не стоит стараться съесть всё, до чего получается дотянуться. Соблазн велик, и он понятен, однако лучше пробовать всего понемногу. Иначе невоздержанность в этом вопросе даже в сравнении со всем вышеперечисленным точно приведёт к проблемам и, скорее всего, довольно неприятным.