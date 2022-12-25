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1 час назад

Составлен топ универсальных бьюти-подарков на Новый год

Мослента

Топ универсальных бьюти-подарков на Новый год составила в разговоре с «Мослентой» предприниматель, основатель международных nail-брендов, владелица салона красоты, сети магазинов материалов для мастеров ногтевого сервиса и школы мастеров Надежда Степанова.

Составлен топ бьюти-подарков на Новый год
Фото: МослентаМослента

«Отличным презентом станут девайсы, которые помогут сократить количество посещений косметолога. Бьюти-технологии постоянно развиваются, и сегодня можно найти много гаджетов, предназначенных для разных видов массажа. Например, массажеры для увеличения эффективности косметических средств или инструменты для скульптурирования лица, вроде гуаша», — рассказала специалист.

Полезным подарком Степанова посчитала и приборы, облегчающие укладку волос. Это термощетка, фен, стайлер, утюжок или щипцы для завивки. А удивить близких можно, подарив необычный адвент-календарь, в каждом окошке которого спрятан сюрприз. По данным собеседницы «Мосленты», сегодня такие календари продаются не только с конфетами, но и с косметическими средствами, ароматами, украшениями.

Еще один удачный подарок — парфюмерная свеча, она придаст дому атмосферу уюта, тепла и благополучия, отметила эксперт. Беспроигрышным вариантом будут косметические наборы, например, состоящие из масок для лица или геля для душа с пеной для ванны. Главное — выбрать средства профессиональных брендов, качественные, с высокой результативностью и эффективностью. Также в топе оказалось масло для массажа: жожоба, кокосовое, миндальное, абрикосовое, бабассу или цитрусовое.

Ранее были названы самые популярные подарки на Новый год у россиян. В топ востребованных товаров вошли планшеты, кофейные наборы и кружки.

Новый год 2023,Надежда Степанова,
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