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3 часа назад

Как при ограниченном бюджете достойно отметить Новый год

РИА "ФедералПресс"

Каждый россиянин хочет в новогоднюю ночь накрыть роскошный стол с разнообразными блюдами, но финансы не всегда позволяют. Финансовый консультант Наталья Колбасина рассказала, как собрать праздничный ужин с ограниченным бюджетом.

Как при ограниченном бюджете достойно отметить Новый год
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Для новогодних праздников у меня всегда два меню – на Новый год и Рождество. В меню включаем ограниченный набор блюд, которые любим и съедим за 1–2 дня», – отметила Колбасина.

Так будет полезнее для организма и бюджета, так как вы едите свежую еду и не выбрасываете излишки. Блюда нужно выбирать с учетом вкусовых предпочтений семьи, подчеркнула эксперт. Некоторые ингредиенты для новогодних блюд нужно покупать заранее, отметила Наталья Колбасина. Например, напитки и бакалею можно смело приобрести в ноябре: шампанское, напитки, консервы.

«Закупайтесь всегда строго по списку. Также используйте специальный сервис по сравнению цен в магазинах для охоты за скидками», – добавила финансовый консультант.

Если планируете праздновать Новый год в компании друзей, то договоритесь, кто что приготовит и принесет с собой, передает слова эксперта «Вечерняя Москва». Ранее «ФедералПресс» писал, как накрыть новогодний стол и не разориться. Есть несколько способов уложиться в бюджет.

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