Как преобразить кожу за неделю до Нового года

Что делать, если до главной зимней ночи остаются считанные дни, а отражение в зеркале не радует, и скрыть макияжем следы усталости за год не представляется возможным? Врач-дерматокосметолог Роза Герлиани составила готовую недельную бьюти-программу, которая позволит встретить Новый год с гладкой, свежей и сияющей кожей!

Фото: Eva.ru Eva.ru

7 дней до Нового года ― это немного, но и немало. Вполне можно успеть сделать несколько процедур для быстрого видимого преображения лица и скорректировать свою бьюти-рутину.

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Итак, 5 шагов к идеальной и роскошной коже в новом году:

Вода

Рекомендовано наладить питьевой режим, чтобы поддерживать оптимальный уровень влаги в организме. Когда тело не обезвожено, то мы хорошо себя чувствуем и прекрасно выглядим. Начинайте утро со стакана теплой воды. И в целом старайтесь выпивать в день не менее 1,5-2 л чистой воды, помимо чая, соков и других жидкостей.

Сон

Лучше всего засыпать до 23:00, чтобы к полуночи выработка мелатонина ― гормона сна ― достигла максимума. Это не только благотворно влияет на организм, и мы хорошо высыпаемся. Мелатонин также участвует в процессах сборки коллагена, а он, в свою очередь, обеспечивает молодость и упругость нашей кожи.

Питание

Мучные продукты, фастфуд, сладости, газировки и алкоголь губительны для красоты, поскольку их употребление лишает организм важных минералов. А без полноценного обмена веществ кожа выглядит тусклой и увядает. Старайтесь обогащать рацион цельнозерновыми культурами, рыбой и клетчаткой.

Очищение

Удалить ороговевшие частички кожи, тем самым улучшив цвет и рельеф кожи, можно с помощью пилингов. Они не только визуально улучшают ее внешний вид, но и стимулируют выработку коллагена. Такие безопасные пилинги, как PRX-T33 и BioRePeelCl3 можно делать круглый год, буквально за несколько дней до важных событий обладательницам и молодой, и зрелой кожи. Сразу после процедуры возникает эффект свежего и сияющего здоровьем лица без шелушений, покраснений и периода восстановления.

Тонизирование