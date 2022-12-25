9 идей, как встретить Новый год 2023 в одиночестве

Иногда остаться одному — это к лучшему.

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Принято считать, что Новый год — семейный праздник, который необходимо встречать исключительно в шумной компании друзей и близких. Но что делать, если такой возможности нет?

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1. Один дома

Воспользуйтесь возможностью расслабиться, выдохнуть и выспаться. Прелесть в том, что не нужно выбирать наряд, тратиться на застолье, а потом мыть тонну грязной посуды и убирать за гостями. Никакой ответственности, никаких неоправданных ожиданий и разочарований. Можно, например, посмотреть новые сезоны любимых сериалов, подкастов, шоу. В красивой пижаме, разумеется, и с вкусной едой.

2. В путешествии

Как насчёт встретить Новый год в самолёте или поезде? Предвкушение волшебства, неожиданные знакомства и трэвел-романтика… Яркие впечатления и заряд позитива на год вперёд гарантированы!

3. Среди незнакомцев

На центральной площади города, под бой курантов. Только представьте: праздничный салют, вокруг сотни незнакомых людей, которые искренне желают друг другу счастья. Такая атмосфера создаст поистине новогоднее настроение. Эта ночь вам точно запомнится.

4. На работе

Прежде всего это касается тех, кто имеет профессию, связанную с дежурствами и вахтой. Встречать Новый год за выполнением служебных обязанностей — возможность сфокусироваться на действиях, в которых вы уверены. Это хороший способ справиться с грустью, если праздновать дома одному совсем не хочется.

5. В волонтёрских центрах

В списке: детские дома, интернаты, дома престарелых. Это возможность создать волшебный новогодний праздник для кого-то. Почувствовать себя настоящим Дедом Морозом или Снегурочкой, подарив своё время и силы нуждающимся. Такие вещи поистине заряжают.

6. В Сети

Можно провести прямой эфир для широкой аудитории, если вы блогер. Если нет, то эфир может быть организован для близких. Пожелайте друг другу всего-всего, подарите тепло и радость. Также можно просто побыть онлайн на различных платформах, где собираются люди по интересам. Так вы найдёте единомышленников и, возможно, взглянете на ситуацию по-новому

7. В отеле

Если вам не хочется встречать Новый год дома, можно снять номер в отеле. Отлично, если он будет за городом. Побаловать себя SPA, прогулками на свежем воздухе, отменным сервисом и фирменными отельными матрасами. Опять же — выспаться, никуда не торопиться и максимально расслабиться.

8. В своём авто

На драйве и весело можно встретить грядущий год за рулём. Проехаться по ночному городу, остановиться у главных достопримечательностей или городских ёлок.

Обычно в новогоднюю ночь на улицах бывает по-праздничному многолюдно: незнакомые люди поздравляют друг друга с праздником, запускают фейерверки, смотрят выступления артистов, угощают мандаринами и другими вкусностями.

9. В Великом Устюге

Навестить Деда Мороза с заранее составленным списком желаний! Такой план создаст абсолютно праздничное настроение и укрепит веру в волшебство, ведь мечты сбываются всегда, главное здесь — настрой.