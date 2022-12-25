Россиянам назвали способ выбрать качественное шампанское

Доцент кафедры коммерции и торгового дела факультета менеджмента университета «Синергия» Алиса Храмова в беседе с Ura.ru рассказала, на что стоит обратить внимание при выборе шампанского и назвала способ выбрать качественное игристое вино. По ее словам, необходимо обращать внимание на маркировку товара, а также цену.

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«При выборе шампанского стоит обратить внимание на маркировку. Помимо информационных требований, таких как наименование, место происхождения винограда, метод производства, указано соответствие ГОСТ 33336-2015 "Вина игристые. Общие технические условия"», — заявила эксперт.

Она подчеркнула необходимость уметь различать игристое вино и винный напиток. Храмова уточнила, что на сегодняшний день на рынке можно обнаружить «газировку», которую получают в результате искусственного насыщения углекислым газом винных напитков. Состав такого продукта не является натуральным, отметила она.

Храмова добавила, что у шампанского высокого качества должна быть соответствующая цена, поскольку его изготавливают по классической технологии со вторичным брожением и выдержкой в бутылке.