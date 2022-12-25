Названы простые способы справиться с похмельем

Один из экспертов по питанию из организации Well Actually Клэр Кони рассказала, какими способами можно избавиться от симптомов похмелья, ее слова передает издание Ferra.ru.

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Диетолог предлагает не пользоваться обезболивающими таблетками, а попробовать другие более лояльные методы. Например, она советует во время употребления алкоголя пить больше чистой воды, так вы сможете избежать обезвоживания, которое является самой частой причиной плохого самочувствия после застолья.

Также она рекомендует пить горячую воду в чистом виде или с лимоном, сок и употреблять больше клетчатки – это поспособствует восстановлению энергии.

Помимо этого, диетолог Кони советует начать прием витамина D и цинка. Эти элементы помогут избежать похмелья и нормализуют работу печени в борьбе с с переработкой алкоголя.