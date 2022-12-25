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1 час назад

Названы простые способы справиться с похмельем

Мира Маркина

Один из экспертов по питанию из организации Well Actually Клэр Кони рассказала, какими способами можно избавиться от симптомов похмелья, ее слова передает издание Ferra.ru.

Названы простые способы справиться с похмельем
Фото: PxherePxhere

Диетолог предлагает не пользоваться обезболивающими таблетками, а попробовать другие более лояльные методы. Например, она советует во время употребления алкоголя пить больше чистой воды, так вы сможете избежать обезвоживания, которое является самой частой причиной плохого самочувствия после застолья.

Также она рекомендует пить горячую воду в чистом виде или с лимоном, сок и употреблять больше клетчатки – это поспособствует восстановлению энергии.

Гастроэнтеролог развеяла миф о пользе активированного угля при похмелье

Помимо этого, диетолог Кони советует начать прием витамина D и цинка. Эти элементы помогут избежать похмелья и нормализуют работу печени в борьбе с с переработкой алкоголя.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что кардиолог развеял мифы о популярных средствах борьбы с похмельем.

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