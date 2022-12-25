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49 минут назад

Три необычных рецепта оливье от шеф-поваров

Даша Краснова

До сих пор историки спорят о том, какие именно ингредиенты были в составе оливье изначально. "Рамблер" нашел несколько необычных вариантов приготовления блюда от шеф-поваров, которые можно приготовить к новогоднему столу.

Три необычных рецепта оливье от шеф-поваров
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

«Оливье» с раковыми шейками

  • Картофель отварной – 160 г
  • Морковь отварная – 160 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Огурцы соленые – 160 г
  • Раковые шейки – 80 г
  • Горошек консервированный – 155 г
  • Майонез домашний – 100 г (взбейте оливковое масло, яичные желтки, сахар, соль, горчицу и лимонный сок).
  • Икра красная – 50 г
  • Зеленый лук – 3 г

Для начала подготовьте домашний майонез. Овощи, вареные яйца и раковые шейки нарежьте кубиком. Сложите нарезанные ингредиенты в миску, посолите и перемешайте. А затем добавьте консервированный горошек и красную икру. Салат заправляем домашним майонезом, а в качестве украшения лучше использовать порубленный зеленый лук.

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«Оливье» с ростбифом

Картофель отварной – 40 г

Морковь отварная – 15 г

Горошек консервированный – 25 г

Яйцо вареное – 1 шт.

Ростбиф – 40 г

Зеленый лук – 6 г

Бородинский хлеб – 75 г

Домашний майонез – 30 г

Желе из огурца – 40 г

Смешайте сок из огурца с желатином, остудите и нарежьте кубиком. Также нарежьте отваренные картофель, морковь и яйцо. Добавьте зеленый горошек и домашний майонез. Для декора вновь подойдет зеленый лук и бородинский хлеб.

«Оливье» с крабом и красной икрой

  • Огурец соленый – 20 г
  • Огурец свежий – 20 г
  • Яйцо куриное – ½ шт.
  • Морковь отварная – 20 г
  • Картофель отварной – 20 г
  • Майонез – 15 мл
  • Филе краба – 40 г
  • Красная икра – 10 г
  • Соус «Голландез» – 30 мл (желтки куриные. сливочное масло, лимонный сок, перец и соль взбейте на водяной бане)
  • Яйца перепелиные – 2 шт.
  • Горошек зеленый замороженный – 10 г

Перепелиные яйца отварите всмятку, а куриные вкрутую. Замороженный горошек отварите и остудите. Огурцы, морковь, картофель и куриное яйцо нарезайте мелким кубиком. Добавьте горошек и майонез. Перепелиные яйца, соус «Голландез», красная икра и филе краба украсят салат.

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