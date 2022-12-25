Три необычных рецепта оливье от шеф-поваров

До сих пор историки спорят о том, какие именно ингредиенты были в составе оливье изначально. "Рамблер" нашел несколько необычных вариантов приготовления блюда от шеф-поваров, которые можно приготовить к новогоднему столу.
Для начала подготовьте домашний майонез. Овощи, вареные яйца и раковые шейки нарежьте кубиком. Сложите нарезанные ингредиенты в миску, посолите и перемешайте. А затем добавьте консервированный горошек и красную икру. Салат заправляем домашним майонезом, а в качестве украшения лучше использовать порубленный зеленый лук.
Картофель отварной – 40 г
Морковь отварная – 15 г
Горошек консервированный – 25 г
Яйцо вареное – 1 шт.
Ростбиф – 40 г
Зеленый лук – 6 г
Бородинский хлеб – 75 г
Домашний майонез – 30 г
Желе из огурца – 40 г
Смешайте сок из огурца с желатином, остудите и нарежьте кубиком. Также нарежьте отваренные картофель, морковь и яйцо. Добавьте зеленый горошек и домашний майонез. Для декора вновь подойдет зеленый лук и бородинский хлеб.
Перепелиные яйца отварите всмятку, а куриные вкрутую. Замороженный горошек отварите и остудите. Огурцы, морковь, картофель и куриное яйцо нарезайте мелким кубиком. Добавьте горошек и майонез. Перепелиные яйца, соус «Голландез», красная икра и филе краба украсят салат.