Стилисты раскрыли, в чём надо встречать Новый год

Совсем скоро на смену мятежному году Тигра придёт спокойный и уютный год Кролика. Астрологи в большинстве своём сходятся во мнении, что встречать его лучше в семейном кругу. Некоторые даже составляют целые статьи о том, в чём должен быть каждый знак зодиака. Но вычурно наряжаться не стоит. Провожать 2022 год и встречать 2023-й нужно с большой любовью к себе и в максимальном комфорте, отметили стилист Влад Лисовец и дизайнер Алёна Ахмадуллина.
«Не стоит обращать внимание на астрологию и всё остальное. Вы можете увидеть вещь, она может быть любой — голубой, зелёной, даже чёрной, и вы поймёте, что именно это платье, именно этот наряд вам больше всего нравится», — сказал Лисовец, посоветовав «выглядеть максимально интересно и роскошно».
Стилист призвал не бояться блёсток и чёрного цвета, хотя этого не советуют другие модники. По его словам, чёрный никак не ассоциируется с чем-то негативным. Необязательно праздновать в одном тоне: его можно дополнить зелёным, красным.
Дизайнер Алёна Ахмадуллина поддержала коллегу. Она обратила внимание, что для новогодних образов чёрный и глубокий зелёный цвета всегда актуальны.
«Это классика, с ними невозможно ошибиться. Что касается принтов, обратите внимание на природные мотивы, выполненные в диджитальной стилистике, например снежинки или цветы, переходящие в пиксели или деграде. Актуальны фактуры с блеском и сиянием: люрекс, пайетки, эффект металлик», — подчеркнула Ахмадуллина.