Стилисты раскрыли, в чём надо встречать Новый год

Совсем скоро на смену мятежному году Тигра придёт спокойный и уютный год Кролика. Астрологи в большинстве своём сходятся во мнении, что встречать его лучше в семейном кругу. Некоторые даже составляют целые статьи о том, в чём должен быть каждый знак зодиака. Но вычурно наряжаться не стоит. Провожать 2022 год и встречать 2023-й нужно с большой любовью к себе и в максимальном комфорте, отметили стилист Влад Лисовец и дизайнер Алёна Ахмадуллина.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

«Не стоит обращать внимание на астрологию и всё остальное. Вы можете увидеть вещь, она может быть любой — голубой, зелёной, даже чёрной, и вы поймёте, что именно это платье, именно этот наряд вам больше всего нравится», — сказал Лисовец, посоветовав «выглядеть максимально интересно и роскошно».

Стилист призвал не бояться блёсток и чёрного цвета, хотя этого не советуют другие модники. По его словам, чёрный никак не ассоциируется с чем-то негативным. Необязательно праздновать в одном тоне: его можно дополнить зелёным, красным.

Дизайнер Алёна Ахмадуллина поддержала коллегу. Она обратила внимание, что для новогодних образов чёрный и глубокий зелёный цвета всегда актуальны.