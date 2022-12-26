Врач назвала возможную причину отсутствия новогоднего настроения

Праздничное время всегда сопровождается определенным стрессом, который связан с выработкой в большом количестве таких гормонов, как кортизол и адреналин, рассказала врач-эндокринолог Вероника Зайцева. Об этом сообщает газета "Известия".

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Специалист пояснила, что у некоторых людей стресс вызывает загрузка на работе и желание все успеть к праздникам.

"Сначала адреналин и кортизол помогают человеку, добавляя энергии, но при избыточной выработке – наносят удар по центральной нервной системе, и уже к праздникам человек остается без сил, чувствует усталость, вялость, снижается интерес ко всему", – сказала она.

Также причиной отсутствия новогоднего настроения могут быть неприятные воспоминания о праздниках в прошлом или чувство одиночества, продолжила Зайцева.

"Отсутствие возможности подарить подарок по той или иной причине также может спровоцировать стресс, а также возможна неудовлетворенность итогами года. Человек способен собственными мыслями загнать себя в хроническое состояние стресса", – отметила эндокринолог.

Кроме того, отметила она, зимой повышается риск развития проблем с эндокринной системой, состояние которой напрямую зависит от иммунитета, а дефицит тех или иных витаминов проявляется ухудшением настроения.

"Необходимо обратить внимание на уровень магния в организме. Его нехватка может провоцировать плаксивость, бессонницу, апатию, грусть", – сказала врач.