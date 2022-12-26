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3 часа назад

Диетолог назвала самые вредные новогодние блюда

РИА "ФедералПресс"

До новогодних праздников остается чуть меньше недели. Россияне планируют, какие блюда приготовить для праздничного стола. Аллерголог-иммунолог, диетолог, врач медицинской профилактики Антонина Саволюк рассказала, от каких блюд лучше отказаться.

Диетолог назвала самые вредные новогодние блюда
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Прежде чем подавать на стол традиционный «таз Оливье» и раскладывать угощение по тарелкам, важно помнить, как тяжело придется желудку переваривать этот кулинарный микс», – отметила специалист.

Антонина Саволюк объяснила, чем вреден Оливье. Дело в том, что в нем большое количество несочетаемых между собой продуктов. Кроме того, салат имеет жирную заправку в виде майонеза, что плохо для поджелудочной железы и для ЖКТ в целом.

Врач отметила, что от салата стоит отказаться людям, у которых имеется гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, гастрит, гастродуоденит, язва желудка, ожирение, сахарный диабет.

Также вред организму могут нанести бутерброды с красной икрой, которые способны обострить панкреатит, холецистит и желчнокаменную болезнь. В антирейтинг также попали «Селедка под шубой» и запеченное мясо по- французски, пишет «5тв».

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