Диетолог назвала самые вредные новогодние блюда

До новогодних праздников остается чуть меньше недели. Россияне планируют, какие блюда приготовить для праздничного стола. Аллерголог-иммунолог, диетолог, врач медицинской профилактики Антонина Саволюк рассказала, от каких блюд лучше отказаться.

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«Прежде чем подавать на стол традиционный «таз Оливье» и раскладывать угощение по тарелкам, важно помнить, как тяжело придется желудку переваривать этот кулинарный микс», – отметила специалист.

Антонина Саволюк объяснила, чем вреден Оливье. Дело в том, что в нем большое количество несочетаемых между собой продуктов. Кроме того, салат имеет жирную заправку в виде майонеза, что плохо для поджелудочной железы и для ЖКТ в целом.

Врач отметила, что от салата стоит отказаться людям, у которых имеется гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, гастрит, гастродуоденит, язва желудка, ожирение, сахарный диабет.