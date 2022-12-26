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2 часа назад

Какой сладкий подарок лучше собрать для ребенка на Новый год

Секрет Фирмы

Новогодние ёлки уже вовсю идут. На них традиционно детям дарят сладкие подарки, однако не все они наполнены безопасными и хоть относительно полезными сладостями. Педиатр, гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог Елена Грек рассказала, что должно быть во вкусном подарке, чтобы он был полезным. По её словам, прежде всего нужно отдавать предпочтение лакомствам, изготовленным в соответствии с ГОСТом.

Какой сладкий подарок лучше собрать для ребенка на Новый год
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

В полезном подарке обязательно должны быть мармелад, пастила и зефир. Главное — смотреть на их состав. Мармелад лучше выбирать на основе агар-агара, а в зефире должны отсутствовать красители, усилители вкуса и шоколад. Эксперт призвала отказаться от жевательного мармелада и разноцветного зефира в шоколаде.

По словам Грек, вместо конфет лучше класть батончики на основе сухофруктов и фруктового пюре, ведь в них намного меньше сахара и больше полезной для пищеварения клетчатки.

Кстати, ещё в сладком подарке могут быть печенья и вафли, но их нужно выбирать ответственно. Желательно, чтобы они были без начинки, потому что при её изготовлении часто используют красители и ароматизаторы.

«Оптимальный вариант — простые свежие вафли, овсяное или злаковое печенье с высоким содержанием клетчатки», — сказала эксперт.

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