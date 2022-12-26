Какой сладкий подарок лучше собрать для ребенка на Новый год

Новогодние ёлки уже вовсю идут. На них традиционно детям дарят сладкие подарки, однако не все они наполнены безопасными и хоть относительно полезными сладостями. Педиатр, гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог Елена Грек рассказала, что должно быть во вкусном подарке, чтобы он был полезным. По её словам, прежде всего нужно отдавать предпочтение лакомствам, изготовленным в соответствии с ГОСТом.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В полезном подарке обязательно должны быть мармелад, пастила и зефир. Главное — смотреть на их состав. Мармелад лучше выбирать на основе агар-агара, а в зефире должны отсутствовать красители, усилители вкуса и шоколад. Эксперт призвала отказаться от жевательного мармелада и разноцветного зефира в шоколаде.

По словам Грек, вместо конфет лучше класть батончики на основе сухофруктов и фруктового пюре, ведь в них намного меньше сахара и больше полезной для пищеварения клетчатки.

Кстати, ещё в сладком подарке могут быть печенья и вафли, но их нужно выбирать ответственно. Желательно, чтобы они были без начинки, потому что при её изготовлении часто используют красители и ароматизаторы.