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55 минут назад

Как правильно загадать желание в Новый год: совет психолога

РИА "ФедералПресс"

Чтобы получить желаемое в Новом году, важно не только правильно загадать желание, но еще и двигаться в сторону его исполнения. Такое мнение в разговоре с «ФедералПресс» высказала психотерапевт Наталья Наумова.

Как правильно загадать желание в Новый год: совет психолога
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Загадывать можно сколько угодно желаний. Но важно помнить про них, а не просто выписать на листок и забыть», – сразу же отметила психолог.

Наталья Наумова уверена, что вообще стоит обратить внимание на желания: ведь так вы озвучиваете свои потребности, понимаете, что хотите. И вот в такие моменты не стоит себя ограничивать.

Стоит помнить, что сбываются именно те мечты, которым мы уделяем внимание. Поэтому сосредоточиться лучше на важном, а не на всех мелких желаниях, что пришли в голову.

Во время загадывания желаний важно представить каждую мечту, почувствовать, представить, как вы будете себя ощущать, когда получите желаемое. Однако без действий это работать не будет.

Нужно каждый день задавать себе вопрос: «А что я могу сделать, чтобы приблизиться к ее исполнению?».

Загадывая желание, важно мыслить позитивно, желать добра, а не плохого. Также важно загадывать желания «в добром виде» и не использовать «не». Обычно эта частица выбрасывается мозгом и не воспринимается. И важно пожелать добра даже врагам, ведь все то, что мы говорим, возвращается к нам. В таких ситуациях лучше отпустить что-то плохое, чем держать в себе, считает психолог.

Новый год 2023,Наталья Наумова,
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