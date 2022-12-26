Как правильно загадать желание в Новый год: совет психолога

Чтобы получить желаемое в Новом году, важно не только правильно загадать желание, но еще и двигаться в сторону его исполнения. Такое мнение в разговоре с «ФедералПресс» высказала психотерапевт Наталья Наумова.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Загадывать можно сколько угодно желаний. Но важно помнить про них, а не просто выписать на листок и забыть», – сразу же отметила психолог.

Наталья Наумова уверена, что вообще стоит обратить внимание на желания: ведь так вы озвучиваете свои потребности, понимаете, что хотите. И вот в такие моменты не стоит себя ограничивать.

Стоит помнить, что сбываются именно те мечты, которым мы уделяем внимание. Поэтому сосредоточиться лучше на важном, а не на всех мелких желаниях, что пришли в голову.

Во время загадывания желаний важно представить каждую мечту, почувствовать, представить, как вы будете себя ощущать, когда получите желаемое. Однако без действий это работать не будет.

Нужно каждый день задавать себе вопрос: «А что я могу сделать, чтобы приблизиться к ее исполнению?».