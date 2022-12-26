Чем заменить шампанское непьющим на Новый год

Предлагаем оригинальные альтернативы для непьющих. Но уверены, что их оценят все.

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Многие ждут боя курантов, чтобы поскорее написать на бумажке заветные желания, сжечь её и выпить шампанское с пеплом. Но так ли важно запивать мечты бокалом игристого?

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Многие по веским причинам сознательно отказываются на Новый год от алкоголя. Игристые напитки за счёт газов приводят к быстрому опьянению и негативно влияют на работу мозга, печени и почек.

Помимо головной боли, шампанское приводит к отёчности и проблемам с пищеварением. Лучше не рисковать своим здоровьем и позаботиться о себе. Тем более что существуют альтернативы, которые не только окажутся значительно вкуснее, но и полезнее!

Как заменить шампанское без потерь?

Прекрасной и модной альтернативой игристому на новогодние праздники станут моктейли. Предлагаем три авторских рецепта от нашего эксперта, которые можно приготовить в домашних условиях.

Моктейль — безалкогольный смешанный напиток. Есть два направления: первое — когда выпаривают алкоголь, постепенно избавляя жидкость от спирта, второе — когда повторяют вкусовую палитру напитка, делая его «копию» из безалкогольных ингредиентов.

Моктейль «Манго слинг»

Ингредиенты:

имбирный фреш – 10 мл;

лимонный фреш – 15 мл;

содовая лимон лайм – 150 мл;

манго – 120 г;

мята свежая – 1 г (для украшения);

лёд в кубиках.

Традиционно слинги состоят из крепкого алкоголя, лимонного сока, сиропа или ликёра и содовой или газированной воды. Подаются в высоких бокалах.

В нашем варианте мы не используем алкогольные составляющие и добавляем имбирный фреш, что придаёт особую остроту напитку.

Моктейль «Сейдж романс»

Ингредиенты: сахарный сироп – 15 мл;

яблочный сок – 50 мл;

сок лайма – 10 мл;

содовая лимон лайм – 120 мл;

киви свежий – 70 г;

эстрагон/тархун – 4 г;

лёд в кубиках.

Всё смешиваем, добавляем лёд. Здесь соблюдён правильный баланс кислого и сладкого напитка с нотками эстрагона и ярким вкусом киви.

Моктейль «Ягодный твист»

Ингредиенты: ананасовый сок –100 мл;

лимонный сок –15 мл;

апельсиновый сок –100 мл;

гренадин –10 мл;

свежая ежевика –24 г;

свежая клубника – 60 г.

Напиток полезен благодаря свежей клубнике и ежевике, он отлично подойдёт для праздничной вечеринки. При необходимости свежие ягоды можно заменить замороженными.

Некоторые ингредиенты также можно заменить, например, апельсиновый сок на грейпфрутовый, и тогда получится совершенно другой вкус.