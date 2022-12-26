Чем заменить шампанское непьющим на Новый год

Предлагаем оригинальные альтернативы для непьющих. Но уверены, что их оценят все.
Многие ждут боя курантов, чтобы поскорее написать на бумажке заветные желания, сжечь её и выпить шампанское с пеплом. Но так ли важно запивать мечты бокалом игристого?
Многие по веским причинам сознательно отказываются на Новый год от алкоголя. Игристые напитки за счёт газов приводят к быстрому опьянению и негативно влияют на работу мозга, печени и почек.
Помимо головной боли, шампанское приводит к отёчности и проблемам с пищеварением. Лучше не рисковать своим здоровьем и позаботиться о себе. Тем более что существуют альтернативы, которые не только окажутся значительно вкуснее, но и полезнее!
Прекрасной и модной альтернативой игристому на новогодние праздники станут моктейли. Предлагаем три авторских рецепта от нашего эксперта, которые можно приготовить в домашних условиях.
Моктейль — безалкогольный смешанный напиток. Есть два направления: первое — когда выпаривают алкоголь, постепенно избавляя жидкость от спирта, второе — когда повторяют вкусовую палитру напитка, делая его «копию» из безалкогольных ингредиентов.
Традиционно слинги состоят из крепкого алкоголя, лимонного сока, сиропа или ликёра и содовой или газированной воды. Подаются в высоких бокалах.
В нашем варианте мы не используем алкогольные составляющие и добавляем имбирный фреш, что придаёт особую остроту напитку.
Всё смешиваем, добавляем лёд. Здесь соблюдён правильный баланс кислого и сладкого напитка с нотками эстрагона и ярким вкусом киви.
Напиток полезен благодаря свежей клубнике и ежевике, он отлично подойдёт для праздничной вечеринки. При необходимости свежие ягоды можно заменить замороженными.
Некоторые ингредиенты также можно заменить, например, апельсиновый сок на грейпфрутовый, и тогда получится совершенно другой вкус.
И так всё сбудется! Оставьте стереотипы в прошлом году – в новый год с чистыми мыслями, а все желания сбудутся, каким бы напитком вы его ни запивали! Попробуйте угостить близких новым полезным коктейлем, и, может быть, это станет вашей новой традицией.