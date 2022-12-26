Как загадывать желание на Новый год: 5 традиций со всего света

Правила есть везде, даже в волшебной канцелярии. Мы узнали все тонкости исполнения желаний, разобрали их подводные камни и уничтожили все преграды к вашей мечте. Не благодарите!

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Подготовка к волшебству

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Прежде чем загадывать желание, прочитайте нашу инструкцию. Она поможет вам осуществить самые смелые фантазии.

Уберитесь дома. Чтобы впустить в жизнь новые мечты, нужно избавиться от старых надежд. Как? Устройте генеральную уборку и освободитесь от ненужных вещей.

Правильно формулируйте желание. Забудьте про частицу «не»: у волшебников на нее аллергия. Выражайтесь четко и по делу. Например, вместо желания «хочу, чтобы я не болела» лучше сказать «хочу быть здоровой».

Загадывайте желание только для себя. Мы понимаем, что вы очень переживаете за детей, близких и исчезающих белых куропаток. Но сейчас не время для благотворительности. Позаботьтесь о своих потребностях, а потом уже думайте о спасении человечества.

Не думайте о деньгах. И не загадывайте миллион долларов. Вы же обращаетесь к Вселенной, а не в отделение банка. Лучше подумайте, для чего вам нужна эта сумма. Справились? Тогда смело загадывайте свою хотелку.

Забудьте про «все и сразу». Лимит на количество желаний был даже у золотой рыбки. Так что не наглейте и загадывайте что-то одно.

Способы загадывать желания

Эти техники испробованы тысячу и два раза, ни один Дед Мороз в ходе исполнения желания не пострадал.

Виноградный марафон. Старинная испанская традиция пригодится и нашим соотечественникам. С боем курантов нужно загадать желание и съесть двенадцать виноградин, выплюнув при этом косточки. Важно успеть до наступления нового года, иначе желание не сбудется.

Гадание на рисе. Этот способ понравится любителям старинных русских традиций. Насыпьте в емкость сырой рис, расположите над ним левую руку ладонью вниз и загадайте желание. Затем зачерпните рукой небольшую горсть риса. Сколько у вас получилось зерен? Если четное число — поздравляем, ваша мечта исполнится!

Двенадцать желаний. Этот вариант подойдет тем, кто не может определиться с единственным желанием. В новогоднюю ночь напишите двенадцать хотелок на разных листах бумаги. Затем сверните их и положите в банку. Утром достаньте наугад один сверток и прочитайте желание — именно оно и сбудется.

Разбитые мечты. Помните примету «посуда бьется к счастью»? В новогоднюю ночь этот закон работает с тройной силой. Дома разбор полетов чайного сервиза проводить не советуем. Лучше возьмите одну тарелку, выберитесь в безлюдное место и разбейте ее там, загадав при этом желание. Все, дело сделано, покидайте место «аварии», но не забудьте убрать осколки.