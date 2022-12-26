Как загадывать желание на Новый год: 5 традиций со всего света

Правила есть везде, даже в волшебной канцелярии. Мы узнали все тонкости исполнения желаний, разобрали их подводные камни и уничтожили все преграды к вашей мечте. Не благодарите!
Прежде чем загадывать желание, прочитайте нашу инструкцию. Она поможет вам осуществить самые смелые фантазии.
Уберитесь дома. Чтобы впустить в жизнь новые мечты, нужно избавиться от старых надежд. Как? Устройте генеральную уборку и освободитесь от ненужных вещей.
Правильно формулируйте желание. Забудьте про частицу «не»: у волшебников на нее аллергия. Выражайтесь четко и по делу. Например, вместо желания «хочу, чтобы я не болела» лучше сказать «хочу быть здоровой».
Загадывайте желание только для себя. Мы понимаем, что вы очень переживаете за детей, близких и исчезающих белых куропаток. Но сейчас не время для благотворительности. Позаботьтесь о своих потребностях, а потом уже думайте о спасении человечества.
Не думайте о деньгах. И не загадывайте миллион долларов. Вы же обращаетесь к Вселенной, а не в отделение банка. Лучше подумайте, для чего вам нужна эта сумма. Справились? Тогда смело загадывайте свою хотелку.
Забудьте про «все и сразу». Лимит на количество желаний был даже у золотой рыбки. Так что не наглейте и загадывайте что-то одно.
Эти техники испробованы тысячу и два раза, ни один Дед Мороз в ходе исполнения желания не пострадал.
Виноградный марафон. Старинная испанская традиция пригодится и нашим соотечественникам. С боем курантов нужно загадать желание и съесть двенадцать виноградин, выплюнув при этом косточки. Важно успеть до наступления нового года, иначе желание не сбудется.
Гадание на рисе. Этот способ понравится любителям старинных русских традиций. Насыпьте в емкость сырой рис, расположите над ним левую руку ладонью вниз и загадайте желание. Затем зачерпните рукой небольшую горсть риса. Сколько у вас получилось зерен? Если четное число — поздравляем, ваша мечта исполнится!
Двенадцать желаний. Этот вариант подойдет тем, кто не может определиться с единственным желанием. В новогоднюю ночь напишите двенадцать хотелок на разных листах бумаги. Затем сверните их и положите в банку. Утром достаньте наугад один сверток и прочитайте желание — именно оно и сбудется.
Разбитые мечты. Помните примету «посуда бьется к счастью»? В новогоднюю ночь этот закон работает с тройной силой. Дома разбор полетов чайного сервиза проводить не советуем. Лучше возьмите одну тарелку, выберитесь в безлюдное место и разбейте ее там, загадав при этом желание. Все, дело сделано, покидайте место «аварии», но не забудьте убрать осколки.
Снежное чудо. Любите встречать Новый год на свежем воздухе? Тогда этот способ вам понравится. Помните известную песню про снежинку, которая не растает в вашей ладони, пока часы двенадцать бьют? Что тогда произойдет? Правильно, ваша мечта исполнится. Это не просто красивая баллада, но и руководство к действию. Дерзайте!