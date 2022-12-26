Названы три причины, почему оливье получается невкусным

Салат оливье – блюдо французской кухни. В видоизмененном виде он стал популярным у россиян. Однако если не соблюсти три важных момента, вкус блюда будет далек от удовлетворительного. О них рассказали на портале “Профиля”.

Если вы добавляете в оливье магазинную ветчину или вареную колбасу, то на этом продукте лучше не экономить. Невкусный и дешевый ингредиент испортит все блюдо. Некоторые повара рекомендуют добавить вместо консервированного горошка свежемороженый, так как первый продукт может быть слишком жестким или наоборот – мягким, пастообразным.

Еще одна распространенная ошибка хозяек – несоблюдение баланса ингредиентов. Если в оливье добавить большое количество картофеля, то салат получится вязким, в нем будет чувствоваться вкус крахмала.