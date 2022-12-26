Психолог рассказала, как общаться с семьей в праздники

Приближается Новый год и длинные праздники. Это время принято проводить с семьёй, однако такая традиция создаёт дополнительные проблемы, ведь обычно мы не общаемся с близкими всё свободное время и наше представление о досуге часто расходится. Как же не поубивать друг друга и не получить нервный тик от общения с родственниками? Об этом рассказала профессор кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Марина Ионцева.

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Психолог призвала во время праздников «иногда расходиться в стороны» и делать какие-то свои рутинные задачи самостоятельно, отдельно от всех. К примеру, можно одному сходить на прогулку в зимний лес или на шопинг.

Ионцева назвала две основные ошибки, которые семьи совершают во время общих каникул. Первая — они абсолютно не планируют свой досуг. Тогда большие выходные превращаются в день сурка, а по окончании каникул всё сливается в один день и нет ощущения, что ты отдохнул.

Вторая ошибка — наоборот, строгий план действий на все зимние каникулы. Тогда отдохнуть тоже не выйдет, ведь вы будете всё делать в спешке и без возможности просто посидеть дома, когда этого захотелось.

Профессор порекомендовала договориться с близкими об общих и личных днях, а также планировать совместный досуг заранее, ставя небольшие задачи, после выполнения которых будет наступать лёгкость и удовольствие. По её словам, именно совместные положительные впечатления делают отдых удачным.