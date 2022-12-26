Что делать с оставшимися после Нового года продуктами

После пышных застолий в праздники часто остается много еды и не всегда удается все съесть даже на следующий день, поэтому часть приходится выбрасывать. Фуд-эксперты дали несколько советов, которые помогут этого избежать.

Главный совет экспертов – заранее рассчитывать количество гостей и еды, которую они могут съесть, а готовить с небольшим запасом, чтобы оставалось совсем немного. Кроме того, остатками со стола стоит поделиться с гостями, чтобы тазик оливье не пропал зря, передает РИАМО.

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Если все-таки салаты и блюда съесть и раздать не удалось, то употреблять их целую неделю нельзя, потому что они портятся быстро. Так, заправленные майонезом салаты приходят в негодность уже на следующий день.

«Запеченная птица или мясо хранятся в холодильнике до двух суток. Лучше переносят многочисленные разогревания курица и буженина, а утка и баранина практически полностью теряют вкус», – сообщил шеф-повар бренда здорового питания How to Eat Никита Ножкин.

Холодец и заливное также следует употребить за 12 часов, потому что позже в них начнут размножаться бактерии. Чтобы эти продукты могли храниться немного дольше, можно переложить их в чистую посуду, закрыть крышкой и убрать в холодильник. Икру и оставшиеся консервы также лучше переложить в банку, чтобы они не окислялись.

Эксперты также отмечают, что хороший способ сохранить оставшиеся овощи, фрукты, колбасы – заморозить их.

Потом замороженные овощи можно использовать для супов, пирогов и других блюд. А из фруктов, например, варить компот или делать смузи.

Если заморозить не получается, то можно сделать из фруктов какой-нибудь десерт сразу. Например, молочный коктейль, фруктовый пирог или кекс.

«Цитрусовые же можно положить в чай, а если осталось много нарезанных ломтиков, то пересыпьте их с сахаром в банку: будет и вкусный десерт, и сок. Корки удобно нарезать в масло, уксус или алкоголь», – отметил шеф-повар Сергей Черняев.

Из остатков мясной нарезки может получиться солянка. Можно использовать их и как начинку для блинчиков.

Из оставшихся продуктов также можно собрать салат. Здесь даже не нужен рецепт – смешивать можно все что угодно, лишь бы для самого «повара» сочетание было приемлемым и он был готов съесть те или иные продукты вместе.