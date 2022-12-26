Названы лучшие наряды для ресторана или выезда за город

В Новый год всем девушкам хочется быть не то звездой, не то королевой, но для этого приходится учитывать слишком много нюансов. Какой наряд выбрать, чтобы он был и стильным, и модным, и в тему вечера — на эти вопросы ответила стилистка Юлия Зверева. По её словам, для каждого места вечеринки должен быть свой образ, но и тут нужно за всем уследить.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Как объяснила эксперт, сперва нужно определиться с основным — цветом наряда. Грядёт год Чёрного Водяного Кролика (и Кота), поэтому и оттенки нужно выбирать соответствующие. Например, чёрный, синий, голубой, белый и металлик. У символов года полно меха, так что можно добавить чего-то этакого в наряд — перья прекрасно подойдут. Главное — чтобы было нескучно, в выборе образа можно креативить на всю катушку.

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Если присматривать наряд для каждого случая отдельно, то вот несколько советов (при учёте, что нет никакого особенного дресс-кода вроде «надеваем пижамки» или «устроим вечеринку в стиле супергероев!»).

Для празднования в ресторане лучше подойдёт наряд с акцентами в верхней части, потому что первую половину вечера вы точно просидите за столом, а потом уже всем будет всё равно, что вы надели. Тут можно оторваться на тяжёлых и больших украшениях. А основой хорошо послужит платье в пол или брючный костюм.

Если вечеринка будет дома, то нужно прихватить туфли — это прям обязательно. Иначе какой бы сногсшибательный образ у вас ни был, тапочки всё испортят. А сам наряд подойдёт любой: платье, костюм, комбинезон — лишь бы ткань была дорого-богатая. Например, бархат, шёлк, атлас или люрекс.

Дома можно и в пижамке посидеть, но не в любимой и застиранной, а шёлковой или атласной, на грани с деловым костюмом. Можно найти даже с декоративной отделкой или из ткани с ярким принтом. Если же пижамка вполне спокойная, то под неё можно надеть яркий топ с блёстками или вроде того.