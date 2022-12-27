5 простых рецептов канапе на Новый год

Канапе станут украшением праздничного стола и не потребуют от вас усилий, ведь они готовятся пять минут. Ингредиенты нужно всего лишь нарезать и собрать вместе с помощью шпажки (подойдет даже зубочистка).
крекер соленый — 6-8 шт.
красная рыба — 100 г
сливочный сыр — 150 г
майонез — 1 ч. л.
соль — 1 щепотка
укроп — 2-3 веточки
салат листовой — 0,5 пучка
Листья салата промойте и оставьте на тарелке. Сливочный сыр смешайте с майонезом и солью. На крекеры положите примерно по одной чайной ложке получившегося микса. Рыбу нарежьте тонкими лентами и сверните в виде розочек. Положите на сливочную массу, украсьте нарезанным укропом.
гречишный хлеб
икра щуки и икра минтая в соотношении 1 к 10
свежий редис — 1 шт.
перепелиные яйца — 1 шт.
Нарежьте хлеб на небольшие ломтики размером 3х3 см и выложите их на сухую сковороду. Подсушите хлеб до образования золотистой корочки с каждой стороны. Намажьте на ломтики хлеба равномерным слоем смесь икры щуки и минтая, сверху положите нарезанный тонкими слайсами редис. Украсьте четвертинкой вареного перепелиного яйца.
белый хлеб — 3 ломтика
копченая колбаса — 100 г
твердый сыр — 20 г
маслины или оливки — 6 шт.
огурцы свежие — 1 шт.
Белый хлеб порежьте на квадратики 3,5х3,5 см, слегка подсушите в духовке. Сыр и колбасу нашинкуйте аналогичным способом. Огурец нарежьте тонкими слайсами (они должны хорошо гнуться). Теперь приступим к сборке. На каждый кусочек хлеба положите сыр, а на шпажку насадите маслину (или оливку), огурец (волнообразно) и колбасу, сложенную в четыре раза. Воткните шпажки в сыр с хлебом.
крекеры — 6 шт.
паштет — 100 г
болгарский перец — 0,5 шт.
петрушка — 2 веточки
С помощью кондитерского мешка выложите паштет на крекеры. Сверху добавьте по кусочку болгарского перца (можно использовать красный или желтый) и по паре листиков петрушки.
бананы — 2 шт.
киви — 4 шт.
виноград — 100 г
груши — 2 шт.
клубника — 100 г
Все фрукты, кроме винограда, разрежьте на кубики примерно 2х2 см. Если клубника крупная, нарежьте ее на половинки или четвертинки. Нанизывайте фрукты на шпажки, чередуя по своему вкусу. Подавать к столу можно, воткнув все шпажки в мандарин или апельсин.