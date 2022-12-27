5 простых рецептов канапе на Новый год

Канапе станут украшением праздничного стола и не потребуют от вас усилий, ведь они готовятся пять минут. Ингредиенты нужно всего лишь нарезать и собрать вместе с помощью шпажки (подойдет даже зубочистка).

Фото: Super.ru Super.ru

Канапе «Филадельфия»

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Ингредиенты:

крекер соленый — 6-8 шт.

красная рыба — 100 г

сливочный сыр — 150 г

майонез — 1 ч. л.

соль — 1 щепотка

укроп — 2-3 веточки

салат листовой — 0,5 пучка

Способ приготовления:

Листья салата промойте и оставьте на тарелке. Сливочный сыр смешайте с майонезом и солью. На крекеры положите примерно по одной чайной ложке получившегося микса. Рыбу нарежьте тонкими лентами и сверните в виде розочек. Положите на сливочную массу, украсьте нарезанным укропом.

Смёрребрёд со щучьей икрой от бара Lilyhammer

Ингредиенты (на 4 штуки):

гречишный хлеб

икра щуки и икра минтая в соотношении 1 к 10

свежий редис — 1 шт.

перепелиные яйца — 1 шт.

Способ приготовления:

Нарежьте хлеб на небольшие ломтики размером 3х3 см и выложите их на сухую сковороду. Подсушите хлеб до образования золотистой корочки с каждой стороны. Намажьте на ломтики хлеба равномерным слоем смесь икры щуки и минтая, сверху положите нарезанный тонкими слайсами редис. Украсьте четвертинкой вареного перепелиного яйца.

Канапе с колбасой и сыром

Ингредиенты:

белый хлеб — 3 ломтика

копченая колбаса — 100 г

твердый сыр — 20 г

маслины или оливки — 6 шт.

огурцы свежие — 1 шт.

Способ приготовления:

Белый хлеб порежьте на квадратики 3,5х3,5 см, слегка подсушите в духовке. Сыр и колбасу нашинкуйте аналогичным способом. Огурец нарежьте тонкими слайсами (они должны хорошо гнуться). Теперь приступим к сборке. На каждый кусочек хлеба положите сыр, а на шпажку насадите маслину (или оливку), огурец (волнообразно) и колбасу, сложенную в четыре раза. Воткните шпажки в сыр с хлебом.

Канапе с паштетом

Ингредиенты:

крекеры — 6 шт.

паштет — 100 г

болгарский перец — 0,5 шт.

петрушка — 2 веточки

Способ приготовления:

С помощью кондитерского мешка выложите паштет на крекеры. Сверху добавьте по кусочку болгарского перца (можно использовать красный или желтый) и по паре листиков петрушки.

Канапе из фруктов

Ингредиенты:

бананы — 2 шт.

киви — 4 шт.

виноград — 100 г

груши — 2 шт.

клубника — 100 г

Способ приготовления: