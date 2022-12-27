Почему нет новогоднего настроения и как его обрести

Дети всегда с трепетом ждут Нового года, радуются подаркам и простым зимним развлечениям. У взрослых же зачастую этот праздник не вызывает светлых чувств и воспринимается очень обыденно. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, почему у многих людей нет новогоднего настроения и что делать, чтобы оно появилось.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, есть несколько причин, которые могут влиять на настроение взрослого человека.

Видео дня

Тревожность или беспокойство

— Если человек сталкивается с ними на постоянной основе или испытывает острый стресс, который возник неожиданно в результате внешних обстоятельств, это может отразиться на его восприятии праздника, — пояснил Вилков.

В том числе, он обратил внимание, что исследования психологов свидетельствуют о том, что предновогодние дни сами по себе повышают беспокойство и тревогу человека.

— Подведение итогов года, переосмысление собственной жизни и достижений могут стать причиной негативных эмоций, — сказал Вилков. — Если человек не достиг каких-то целей в течение года, а времени на их выполнение уже не остается — это становится причиной возникновения тревожных мыслей.

Депрессия

Иногда случается так, что перед новогодними праздниками человек уже длительное время находится в состоянии стресса или внутренних переживаний. Специалист выразил мнение, что это тоже является одной из причин, которые влияют на наличие или отсутствие новогоднего настроения.

Спокойное отношение к значимым датам

Отсутствие новогоднего настроения не всегда является негативным фактором. Так, по словам врача, некоторые люди обыденно относятся к любым праздникам в силу особенностей характера:

— Именно поэтому они не испытывают сильных позитивных эмоций, причем не только перед Новым годом, но и в том числе перед другими праздниками.

Как обрести ощущение праздника