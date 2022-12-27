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1 час назад

Почему нет новогоднего настроения и как его обрести

Вечерняя Москва

Дети всегда с трепетом ждут Нового года, радуются подаркам и простым зимним развлечениям. У взрослых же зачастую этот праздник не вызывает светлых чувств и воспринимается очень обыденно. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, почему у многих людей нет новогоднего настроения и что делать, чтобы оно появилось.

Почему нет новогоднего настроения и как его обрести
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, есть несколько причин, которые могут влиять на настроение взрослого человека.

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Тревожность или беспокойство

— Если человек сталкивается с ними на постоянной основе или испытывает острый стресс, который возник неожиданно в результате внешних обстоятельств, это может отразиться на его восприятии праздника, — пояснил Вилков.

В том числе, он обратил внимание, что исследования психологов свидетельствуют о том, что предновогодние дни сами по себе повышают беспокойство и тревогу человека.

— Подведение итогов года, переосмысление собственной жизни и достижений могут стать причиной негативных эмоций, — сказал Вилков. — Если человек не достиг каких-то целей в течение года, а времени на их выполнение уже не остается — это становится причиной возникновения тревожных мыслей.

Депрессия

Иногда случается так, что перед новогодними праздниками человек уже длительное время находится в состоянии стресса или внутренних переживаний. Специалист выразил мнение, что это тоже является одной из причин, которые влияют на наличие или отсутствие новогоднего настроения.

Спокойное отношение к значимым датам

Отсутствие новогоднего настроения не всегда является негативным фактором. Так, по словам врача, некоторые люди обыденно относятся к любым праздникам в силу особенностей характера:

— Именно поэтому они не испытывают сильных позитивных эмоций, причем не только перед Новым годом, но и в том числе перед другими праздниками.

Как обрести ощущение праздника

В отсутствии новогоднего настроения, как рассказал Вилков, нет ничего криминального, потому что каждый человек относится к праздникам субъективно. Однако пробудить в себе праздничное настроение все же можно. Для этого психотерапевт советует сделать следующее:
  • окружите себя символами, которые связаны с праздником и ассоциируются у вас с ним;
  • устройте семейную прогулку по местам, которые украшены под новогодние мотивы;
  • активизируйте приятное и позитивное общение с теми людьми, которые любят праздновать Новый год и ждут его с нетерпением.
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