Почему нет новогоднего настроения и как его обрести

Дети всегда с трепетом ждут Нового года, радуются подаркам и простым зимним развлечениям. У взрослых же зачастую этот праздник не вызывает светлых чувств и воспринимается очень обыденно. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, почему у многих людей нет новогоднего настроения и что делать, чтобы оно появилось.
По словам врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, есть несколько причин, которые могут влиять на настроение взрослого человека.
— Если человек сталкивается с ними на постоянной основе или испытывает острый стресс, который возник неожиданно в результате внешних обстоятельств, это может отразиться на его восприятии праздника, — пояснил Вилков.
В том числе, он обратил внимание, что исследования психологов свидетельствуют о том, что предновогодние дни сами по себе повышают беспокойство и тревогу человека.
— Подведение итогов года, переосмысление собственной жизни и достижений могут стать причиной негативных эмоций, — сказал Вилков. — Если человек не достиг каких-то целей в течение года, а времени на их выполнение уже не остается — это становится причиной возникновения тревожных мыслей.
Иногда случается так, что перед новогодними праздниками человек уже длительное время находится в состоянии стресса или внутренних переживаний. Специалист выразил мнение, что это тоже является одной из причин, которые влияют на наличие или отсутствие новогоднего настроения.
Отсутствие новогоднего настроения не всегда является негативным фактором. Так, по словам врача, некоторые люди обыденно относятся к любым праздникам в силу особенностей характера:
— Именно поэтому они не испытывают сильных позитивных эмоций, причем не только перед Новым годом, но и в том числе перед другими праздниками.