Стилист назвала главные тренды новогодней ночи-2023

Актуальные сочетания цветов, модные аксессуары и другие детали, которые помогут составить неповторимый образ.

Фото: Inc-News Inc-News

В заключительную ночь года нужно быть на высоте. Стилист Лина Дембикова знает, как это.

В чём?

Главный тренд грядущей новогодней ночи — перья! Где угодно — на платье или костюме, на браслете, на рубашке или даже обуви. Боа тоже приветствуется. А также переливающиеся ткани. Из такого материала может быть выполнена даже пижама — ведь нет ничего плохого в том, чтобы встретить праздник, облачившись во что-то комфортное.

"Пижамы с перьями тоже могут быть, бельевые платья расслабленные, костюмчики струящиеся из блестящих тканей — всё это тенденции расслабленного комфорта нарядного прекрасно подойдут, если вы Новый год отмечаете дома, а не с друзьями", — говорит Дембикова.

Цвет

Символ наступающего года — Кролик — предлагает три цвета для праздника на выбор: фуксия, чёрный и розовый. А стилист добавляет, что можно нарядиться в соответствии с обстановкой, в которой вы будете находиться.

Чем дополнить?