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1 час назад

Стилист назвала главные тренды новогодней ночи-2023

Inc-News

Актуальные сочетания цветов, модные аксессуары и другие детали, которые помогут составить неповторимый образ.

Стилист назвала главные тренды новогодней ночи-2023
Фото: Inc-NewsInc-News

В заключительную ночь года нужно быть на высоте. Стилист Лина Дембикова знает, как это.

В чём?

Главный тренд грядущей новогодней ночи — перья! Где угодно — на платье или костюме, на браслете, на рубашке или даже обуви. Боа тоже приветствуется. А также переливающиеся ткани. Из такого материала может быть выполнена даже пижама — ведь нет ничего плохого в том, чтобы встретить праздник, облачившись во что-то комфортное.

"Пижамы с перьями тоже могут быть, бельевые платья расслабленные, костюмчики струящиеся из блестящих тканей — всё это тенденции расслабленного комфорта нарядного прекрасно подойдут, если вы Новый год отмечаете дома, а не с друзьями", — говорит Дембикова.

Цвет

Символ наступающего года — Кролик — предлагает три цвета для праздника на выбор: фуксия, чёрный и розовый. А стилист добавляет, что можно нарядиться в соответствии с обстановкой, в которой вы будете находиться.

Чем дополнить?

В этом сезоне на пике моды кристаллы — в серьгах, колье и других украшениях. Лина Дембикова уверяет, что можно даже надеть на себя несколько колье сразу.Кристаллы будут уместны и в макияже. Или капельки — можно разместить их на щеках. А вот вольностей в причёске лучше не допускать — она должна быть лаконичной, без всякой вычурности.

Новый год 2023,Лина Дембикова,
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