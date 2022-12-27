Праздник на пороге, а новогоднего настроения нет: что делать

Новый год наступит уже совсем скоро, а праздничного настроения вообще нет? Конечно, за количеством дедлайнов, срочных дел и безумной суеты сложно поймать волшебное настроение. Но у нас есть несколько советов, которые помогут вам почувствовать приближающийся праздник.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Украсьте квартиру

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Пусть этот совет и банален, но он и вправду работает на все сто! Украсьте свою квартиру: выберите и поставьте елку, повесьте самые красивые шары и зажгите гирлянды. Украшенный дом подарит вам ощущение настоящего уюта. И даже если на работе у вас полное предновогоднее безумие, придя домой, погасив свет и включив гирлянды, вы сможете расслабиться и почувствовать приближение праздника.

Прогуляйтесь по городу

В дикой суматохе декабря мы не замечаем, каким красивым становится многое вокруг нас. Освободите себе один вечер, возьмите кофе и прогуляйтесь по центру города. Обратите внимание на то, какими огнями он начинает сиять вечером, какие красивые новогодние декорации появились. Такие маленькие моменты значительно поднимают настроение и заставляют нас заметить прекрасное вокруг нас.

Испеките печенье

Даже если вы этого никогда не делали — сейчас самое время. Приобретите новогодние формочки для печенья, найдите рецепт и приступайте. Пригласите присоединиться к вам любимого или компанию друзей, а если хочется провести время наедине с собой, то можно поставить фоном новогоднюю музыку. Аромат выпечки всегда приносит в дом тепло и уют. А полакомится результатами ваших трудов можно с какао под просмотр новогоднего фильма.

Купите подарки близким и себе

Выбор подарков каким-то магическим образом дарит ощущение наступления праздника. Не забудьте о самом главном человеке — о себе. Подумайте, о чем вы мечтали весь год, но вам было жалко это приобрести. Сейчас самое время. Сделайте себе приятный подарок, это точно поднимет вам настроение. Еще одним пунктом, повышающим новогодний дух, станет упаковка подарков.

Устройте активный вечер

Вспомните детство: позовите друзей, возьмите с собой горячий ароматный чай в термосе, сменные варежки и слепите во дворе снеговика. Чем больше, тем лучше. Такое времяпрепровождение точно поднимет вам настроение и останется приятным воспоминанием. Если же в вашем городе проблемы со снегом, то отличной альтернативой станет катание на коньках.

Сходите на новогоднюю фотосессию

Выбор образа, новогодний макияж, невероятные украшения фотостудии — все это подарит вам ощущение настоящего праздника. А после фотосессии у вас на память останутся красивейшие фотографии в сказочной атмосфере.

Устройте ароматерапию

У большинства людей Новый год ассоциируется с ароматом мандаринов, корицы или свежей ели. С помощью ароматических масел, свечей или аромадиффузоров можно устроить дома настоящую новогоднюю ароматерапию. Также можно приобрести для себя парфюм с нотами, которые напоминают вам об этом волшебном празднике и наслаждаться им даже посреди рабочей обстановки.

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