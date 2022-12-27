Какую косметику нельзя дарить на Новый год

Подготовка к самой главной ночи в году сейчас находится в самом разгаре: покупка подарков, утверждение меню для новогоднего стола, составление развлекательной программы на 31 декабря и еще сотни неотложных дел в добавок к горящим дедлайнам. «Рамблер» решил немного облегчить вам жизнь и помочь в выборе презентов для близких. Чему из косметики точно не обрадуется ни одна девушка, читайте в материале «Рамблера».

Если вы не хотите попасть в неловкую ситуацию во время вручения презента, постарайтесь, чтобы в вашем подарочном наборе не было шампуня для поврежденных волос, антиэйдж-сыворотки, антицеллюлитного крема или масла от растяжек. Согласитесь, звучит не очень-то и празднично. Даже если это косметика самого дорогого бренда, вы все равно можете случайно обидеть человека или даже развить в нем комплексы, подсветив его «недостатки».

В качестве подарка не стоит дарить базовые средства, которые человек регулярно покупает себе сам. К этой категории можно отнести кремы для рук, дезодоранты, гигиенические помады, мицеллярную воду и другую косметику в этом духе. Правда, если бренд, например, того же самого крема настолько люксовый, что одна баночка продается по цене крыла самолета, то даже один продукт, может порадовать близкого вам человека.

Если вы решили презентовать подруге или коллеге по работе декоративную косметику, убедитесь, что она вообще ей пользуется. Не стоит дарить то, что скорее всего не пригодится. Вы потратите деньги впустую и не сильно-то и обрадуете того, кому предназначался подарок.