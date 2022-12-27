6 способов не переедать в новогоднюю ночь: советы диетолога

В новогодние праздники резко возрастает количество вызовов скорой помощи, в том числе и к пациентам с обострениями заболеваний желудочно-кишечного тракта. Как есть в новогоднюю ночь, чтобы мучительные боли не застали наутро? Отвечает врач-терапевт, диетолог, нутрициолог, доктор превентивной и антивозрастной медицины Наталья Зубарева.

Фото: unsplash unsplash

Не садитесь за стол голодными

Видео дня

Первое и самое главное правило: чтобы не переесть, нужно есть. Многие 31 декабря любят питаться кусочкам, а ближе к девяти вечера восполнять дневной рацион. Это ошибка: должен быть нормальный завтрак, полноценный обед и, наконец, праздничный ужин с изысканными и необычными блюдами.

Тщательно продумайте меню

Заранее создайте условия, чтобы не переесть. Продумайте меню новогоднего ужина с легкими блюдами и закусками, которые сочетаются друг с другом. Достаточно одного горячего главного блюда, нескольких салатов, нарезки, овощей и фруктов, а также десерта. Не стоит готовить таз салата на месяц вперед и есть, «чтобы не пропало».

Не смешивайте все подряд

Представьте, как будет себя чувствовать ваш желудочно-кишечный тракт, если вы разом отправите в него селедку под шубой, запеченную утку в яблоках, сыр, колбасу, торт, полкило кислых мандаринов, а сверху отполируете все шампанским. Привет, несварение, вздутие, метеоризм, изжога, отрыжка и прочие неприятности, которые не украсят вашу новогоднюю ночь.

Замените вредные ингредиенты полезными

Даже для традиционно новогодних блюд можно выбрать правильные ингредиенты и получить на выходе более здоровый продукт. Например, для оливье используйте не колбасу, а вареную курицу. Вместо напичканного химией и трансжирами калорийного майонеза сделайте легкую заправку самостоятельно.

Продумайте активные развлечения в новогоднюю ночь

Не сидите всю ночь за столом. Больше двигайтесь, танцуйте, общайтесь. Запланируйте активные развлечения: баня, снежки и хороводы вокруг уличной елки, подвижные игры с детворой. Отличный вариант — поужинать и отправиться встречать 2023 год к елке на главной площади вашего города.

Ограничьтесь бокалом шампанского

Не пейте алкоголь и ограничьтесь бокалом шампанского. Спиртное разжигает аппетит, а также, как шутят многие безуспешно худеющие, устраняет чувство страха перед едой. Чтобы утолить жажду, пейте обычную воду, не газировку и не пакетированные соки. Так и вашему кишечнику будет легче, и съедите вы меньше.