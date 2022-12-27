Какие фразы нельзя говорить в новогоднюю ночь

Правильные формулировки и позитивный настрой помогут в исполнении загаданных желаний.

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Новогодняя ночь волшебна: это время исполнения наших желаний. Мы запиваем сожженный кусочек бумаги с желаниями шампанскими, веря в то, что все они непременно сбудутся. Поэтому очень важно следовать инструкции и избегать некоторые фразы, которые могут омрачить ваш настрой.

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Не вспоминать ужасы прошлого года

Очень важно для построения будущего не зацикливаться на прошлом. Если этот год действительно был тяжелым и отвратительным, то вспомните только ваши победы и достижения. Именно они должны сопровождать вас в новом году. Лучше всего дать себе время и до Нового года прописать все ваши достижения в разных сферах. Это поможет вам с большей уверенностью достигнуть новых побед в предстоящем году.

Избегайте негативного контекста

Если вы не хотите в предстоящем году болеть, никогда не задумывайте: «Желаю себе перестать болеть». Думайте иначе: «В этом году желаю себе быть здоровой». Чрезвычайно важно формулировать желания в позитивном ключе. Аналогично вместо фразы: «Хочу, чтобы меня не уволили» мы загадываем: «Благодарю за возможность продолжать здесь работать».

Визуализируйте ваше желание

Представляйте картинку, как будто это уже случилось. Сформулируйте желание ясно, а не двусмысленно. Абстрактные фразы Вселенная не поймет. Вообразите себе, что ваше желание уже сбылось, и почувствуйте, как вы рады от того, что оно сбылось. Если ваша давняя мечта переехать в другое место, можете написать на кусочке бумаги или загадать желание про себя именно так: «Я переехал жить в новое место и нашел новых друзей». Именно это чувство радости и уверенности и есть правильное послание, которое со временем только приумножится.

Благодарность

Поблагодарить за все, что уже сбылось, перед тем как загадывать новые желания — это очень правильный и важный акт. Мы не только просим, еще мы говорим: «Благодарю за возможность…» Еще сами желания лучше тоже формулировать с благодарностью, например, так: «Благодарю за мой достаток, который растет каждый день» вместо «Я хочу, чтобы мой достаток рос каждый день».

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