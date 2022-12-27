Как правильно пить шампанское в новогоднюю ночь

Праздничный напиток лучше всего сочетать с вкусным и сытным ужином. Мера важна во всём, включая употребление шампанского во время празднования Нового года. Психиатр-нарколог Василий Шуров объяснил, как насладиться напитком без неприятных последствий на следующий день.
По его словам, в процессе распития шампанского крайне важно не забывать про еду. А пить лучше постепенно, не залпом.
"С фужером речь произнесли, отхлебнули немножечко", — уточняет специалист.
Головная боль и прочие проблемы обойдут вас стороной, если вы не станете злоупотреблять игристым напитком в процессе празднования. Печень способна переработать определённое количество спиртного в час. 50 г. напитка в час — это то количество, которое не нанесёт вреда.