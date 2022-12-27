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3 часа назад

Как правильно пить шампанское в новогоднюю ночь

Inc-News

Праздничный напиток лучше всего сочетать с вкусным и сытным ужином. Мера важна во всём, включая употребление шампанского во время празднования Нового года. Психиатр-нарколог Василий Шуров объяснил, как насладиться напитком без неприятных последствий на следующий день.

Как правильно пить шампанское в новогоднюю ночь
Фото: Inc-NewsInc-News

По его словам, в процессе распития шампанского крайне важно не забывать про еду. А пить лучше постепенно, не залпом.

"С фужером речь произнесли, отхлебнули немножечко", — уточняет специалист.

Головная боль и прочие проблемы обойдут вас стороной, если вы не станете злоупотреблять игристым напитком в процессе празднования. Печень способна переработать определённое количество спиртного в час. 50 г. напитка в час — это то количество, которое не нанесёт вреда.

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