Как правильно пить шампанское в новогоднюю ночь

Праздничный напиток лучше всего сочетать с вкусным и сытным ужином. Мера важна во всём, включая употребление шампанского во время празднования Нового года. Психиатр-нарколог Василий Шуров объяснил, как насладиться напитком без неприятных последствий на следующий день.

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По его словам, в процессе распития шампанского крайне важно не забывать про еду. А пить лучше постепенно, не залпом.

"С фужером речь произнесли, отхлебнули немножечко", — уточняет специалист.