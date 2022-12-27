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54 минуты назад

Филипп Киркоров назвал фирменное новогоднее блюдо своей семьи

Мослента

Фирменное новогоднее блюдо своей семьи назвал в интервью Teleprogramma.pro певец Филипп Киркоров. Это болгарский пирог под названием баница.

Киркоров назвал фирменное новогоднее блюдо своей семьи
Фото: МослентаМослента

«Его прекрасно готовит моя тетя — папина сестра Мария, оперная певица. Это что-то типа хачапури, но только по-болгарски, и внутри брынза. В общем, неповторимая вкуснятина», — рассказал Киркоров.

Певец уточнил, что обычно не ест подобную еду, но на Новый год сделает исключение. «Мне это все нельзя, поскольку я только от одного запаха такого лакомства могу располнеть», — объяснил он.

Новый год 2023,Филипп Киркоров,
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