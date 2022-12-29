Как живая елка в доме влияет на здоровье и психику

Исследования показали, что среди россиян в два раза вырос спрос на натуральные елки. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами, какими свойствами обладает главный новогодний символ и способен ли он улучшить настроение человека.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Как живая елка влияет на здоровье

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Как рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов, натуральные елки не представляют почти никакого вреда для человека.

— Они могут быть опасны только в исключительных случаях. Например, если у человека аллергия, — пояснил медик.

Однако врач подчеркнул, что аллергия в основном связана не с самим деревом, а с его цветением, которое происходит летом, а не зимой. Так что такой вариант тоже маловероятен.

По мнению терапевта, большую опасность для человека представляют еловые ветки, так как они могут спровоцировать столбняк.

— При транспортировке дерева из леса возможно заражение инфекцией. Если грязь со ствола попала в рану, необходимо показаться врачу и сделать прививку против столбняка, — пояснил Парамонов.

А вот эфирные масла, которыми обладает елка, по словам специалиста, не несут никакого вреда, но и польза ароматерапии в домашних условиях не доказана.

— Раньше направляли людей в санаторий с еловыми лесами, чтобы вылечить от туберкулеза. Сейчас эта теория вызывает сомнения. Скорее, их излечивали правильное питание, свежий воздух и благоприятные экологические условия, а не эфирные масла елок, — рассказал Парамонов.

Но врач все же выделил одно полезное свойство еловых эфирных масел.

— С их помощью профилактируют постковидное состояние, — сообщил специалист.

Как влияет на настроение

По мнению Парамонова, еловый запах у многих людей ассоциируется с детством, Новым годом и хорошим настроением, что может оказывать положительный психологический эффект.

В свою очередь врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков рассказал, что с точки зрения психологии разница между живой и искусственной елями ощутима.

— Живая елка — продукт природы, как и человек, поэтому его организм более позитивно реагирует на все вещи, которые связаны с естественным миром, — пояснил специалист.

Кроме того, по словам психиатра, эфирные масла, которыми обладает елка, помогают человеку успокоиться и прийти в себя.

— Воздействие этих масел дома может снимать стресс, усталость, раздражительность после тяжелого дня. И нахождение вблизи живой елки также благотворно влияет на человека, как и прогулки по лесу, — отметил врач.

Психиатр предупредил, что нельзя не учитывать и индивидуальную реакцию каждого человека на определенные вещи.

— Есть люди, которые отдают предпочтение только искусственным елкам, потому что не позволяют себе срубить живое дерево. А есть те, кто предпочитает только живую елку, потому что за счет своего запаха она дарит им особенные эмоции и задает положительный настрой, — пояснил Вилков.

Врач обратил внимание, что при выборе новогоднего атрибута важно учитывать индивидуальные предпочтения человека.