Ненавижу праздники: как побороть предпраздничную меланхолию

Чаще всего это (плохое настроение – прим. ред.) связано с тем, что мы недовольны тем, что не можем осуществить свои планы. Мы недовольны тем, что не можем куда-то поехать или с кем-то встретиться. Или финансовых возможностей не хватает для каких-то покупок или поездок. Или какие-то еще неприятные ситуации могут быть, что там не до праздников в принципе. Поэтому здесь нужно каждому садиться и прописывать все причины, которые влияют на сегодняшний день на предпраздничное настроение. И уже исходя из этого, нужно будет разбираться. Разбираться либо самостоятельно, либо с помощью психотерапевта.

Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт