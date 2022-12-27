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2 часа назад

Ненавижу праздники: психолог рассказывает, как побороть предпраздничную меланхолию

Мира Маркина
Вероника Сысоеваэксперт

Окружающие предвкушают новогодние каникулы, а вам не до веселья? Так порой случается. Как помочь себе, если вы совсем не чувствуете приближение праздника, “Рамблеру” рассказала психотерапевт Вероника Сысоева.

Ненавижу праздники: как побороть предпраздничную меланхолию
Фото: Кадр из фильма "Дневник Бриджет Джонс"Кадр из фильма "Дневник Бриджет Джонс"

В первую очередь нужно обнаружить причины предпраздничной меланхолии. А после – трезво взглянуть на них. Насколько они объективны? Они действительно влияют на ваше настроение?

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Чаще всего это (плохое настроение – прим. ред.) связано с тем, что мы недовольны тем, что не можем осуществить свои планы. Мы недовольны тем, что не можем куда-то поехать или с кем-то встретиться. Или финансовых возможностей не хватает для каких-то покупок или поездок. Или какие-то еще неприятные ситуации могут быть, что там не до праздников в принципе. Поэтому здесь нужно каждому садиться и прописывать все причины, которые влияют на сегодняшний день на предпраздничное настроение. И уже исходя из этого, нужно будет разбираться. Разбираться либо самостоятельно, либо с помощью психотерапевта.
Вероника Сысоева
Вероника СысоеваНарколог, психотерапевт

Психотерапия и размышления в первую очередь помогут снять стресс, отмечает эксперт. Ведь даже интуитивное понимание, что нет возможности получить желаемое, влияет на настроение больше, чем вы могли подумать.

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В данной ситуации Вероника Сысоева рекомендует два способа прийти в себя: либо убрать “очень-очень хочется”, либо получить желаемое. И каждый пункт, влияющий на ваше настроение, нужно проработать в этом направлении.

Либо мы составляем план как этого достигнуть, либо мы пересматриваем вопрос “очень-очень хочется”. Это можно сделать самостоятельно, а можно со специалистом – в зависимости от того, достаточно ли самостоятельной работы или требуется чья-то еще помощь и поддержка.

А также не стоит забывать, что есть еще истинные клинические депрессии, которые лечит врач-психиатр под контролем с помощью лекарственных препаратов. И если депрессивная форма именно такого рода, то без лечения все прочие мероприятия будут неэффективны. Соответственно нужно проконсультироваться у врача-психиатра для того, чтобы определить, требуется ли медикаментозная терапия или достаточно безлекарственных методов для того, чтобы наладить настроение и приятно провести праздники.
Вероника Сысоева
Вероника СысоеваНарколог, психотерапевт

Еще один способ избавиться от предпраздничной меланхолии – это начать планировать праздничную неделю, даже если до нее осталось всего ничего.

Создавать праздничное настроение самостоятельно, придумывать как, где встретить, с кем время провести, какие поездки, какие события должны происходить, какие кому преподнести подарки, какие украшения, одежда. То есть, все вопросы нужно начинать решать уже прямо сейчас, потому что это все создает настроение. И даже если материальные возможности невелики, можно использовать то, что уже есть. То есть подобрать наряд из текущего гардероба, отправиться не в дальнюю поездку, а в какое-то место, которое рядом, встретиться с теми людьми, которые недалеко, и так далее. То есть решить вопросы так, как мы можем решить.
Вероника Сысоева
Вероника СысоеваНарколог, психотерапевт
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