Ненавижу праздники: как побороть предпраздничную меланхолию

Окружающие предвкушают новогодние каникулы, а вам не до веселья? Так порой случается. Как помочь себе, если вы совсем не чувствуете приближение праздника, “Рамблеру” рассказала психотерапевт Вероника Сысоева.
В первую очередь нужно обнаружить причины предпраздничной меланхолии. А после – трезво взглянуть на них. Насколько они объективны? Они действительно влияют на ваше настроение?
Психотерапия и размышления в первую очередь помогут снять стресс, отмечает эксперт. Ведь даже интуитивное понимание, что нет возможности получить желаемое, влияет на настроение больше, чем вы могли подумать.
В данной ситуации Вероника Сысоева рекомендует два способа прийти в себя: либо убрать “очень-очень хочется”, либо получить желаемое. И каждый пункт, влияющий на ваше настроение, нужно проработать в этом направлении.
Еще один способ избавиться от предпраздничной меланхолии – это начать планировать праздничную неделю, даже если до нее осталось всего ничего.