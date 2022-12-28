Нутрициолог дала рекомендации по подготовке новогоднего стола

Традиционно на новогоднем столе – изобилие разнообразных блюд. Но как сделать праздничное меню более полезным для здоровья? Об этом рассказала в интервью радио Sputnik нутрициолог Ольга Панова.

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В первую очередь, не надо 31 декабря нарушать привычный режим питания, сказала эксперт. Следует позавтракать и пообедать супом. И сесть провожать старый год надо не в 22:00, а, например, в 20:00.

Еще один совет – на каждый бокал шампанского нужно выпивать 2 стакана воды, чтобы микробиом кишечника не пострадал из-за праздника. Не стоит запивать крепкие напитки соком и газировкой, так как сахар, входящий в их состав, уничтожит полезные бактерии в организме. Помимо прочего, на новогоднем столе должен быть салат из овощей и зелени, подчеркнула Ольга Панова. Он поможет желудку переварить тяжелые новогодние блюда.