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1 час назад

Нутрициолог дала рекомендации по подготовке новогоднего стола

Вести Подмосковья

Традиционно на новогоднем столе – изобилие разнообразных блюд. Но как сделать праздничное меню более полезным для здоровья? Об этом рассказала в интервью радио Sputnik нутрициолог Ольга Панова.

Нутрициолог дала рекомендации по подготовке новогоднего стола
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

В первую очередь, не надо 31 декабря нарушать привычный режим питания, сказала эксперт. Следует позавтракать и пообедать супом. И сесть провожать старый год надо не в 22:00, а, например, в 20:00.

Еще один совет – на каждый бокал шампанского нужно выпивать 2 стакана воды, чтобы микробиом кишечника не пострадал из-за праздника. Не стоит запивать крепкие напитки соком и газировкой, так как сахар, входящий в их состав, уничтожит полезные бактерии в организме. Помимо прочего, на новогоднем столе должен быть салат из овощей и зелени, подчеркнула Ольга Панова. Он поможет желудку переварить тяжелые новогодние блюда.

К тому же, не следует наедаться продуктами, в составе которых много соли (икра, колбаса). Если вы хотите сделать бутерброд с икрой, то взамен хлеба и масла можно взять ломтик огурца, положить на него лист салата, намазать творожным сыром и добавить не более 2 чайных ложек икры. Это хорошее сочетание, оно легко переваривается, заключила Ольга Панова.

Новый год 2023,Ольга Панова,
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