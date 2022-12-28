Новогодние салаты: пошагоые рецепты от шеф-повара

Удивите гостей за праздничным столом новыми кулинарными изысками.
Приготовление: нарезать продукты соломкой, смешать майонез и горчицу, заправить получившимся соусом салат.
Приготовление: порвать листья салата и выложить на дно тарелки. Добавить овощи, нарезанные мелкими кубиками, и тунца. Приправить салат солью, маслом и лимоном.
Можно добавить соевые бобы, красную капусту, лук, любые овощи.
Приготовление: рис выложить на дно, визуально разделить площадь утрамбованного на три-четыре части. В одну из частей выложить рыбу, в следующую – капусту и морковь, ещё в одну – бобы, красную капусту, лук. Сверху полить заправкой. Перед подачей – перемешать.
А если вы ещё не решили, чем удивить гостей на Новый год, обратите внимание на эти небанальные альтернативы оливье.