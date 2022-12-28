Новогодние салаты: пошагоые рецепты от шеф-повара

Удивите гостей за праздничным столом новыми кулинарными изысками.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Салат из корня сельдерея

1 корень сельдерея;

2–3 солёных огурца;

2 ст. л. каперсов;

сок половины лимона;

пучок петрушки;

1 ч. л. горчицы;

домашний майонез. Ингредиенты:

Приготовление: нарезать продукты соломкой, смешать майонез и горчицу, заправить получившимся соусом салат.

Комбо-салат с тунцом

банка консервированного тунца (в стекле);

листья салата (нескольких видов);

разрешённые вам овощи (огурец, помидор, авокадо, морковь и другие);

зёрна кукурузы;

2 ст. л. оливкового масла;

1 ст. л. сока лимона;

соль, перец по вкусу. Ингредиенты:

Приготовление: порвать листья салата и выложить на дно тарелки. Добавить овощи, нарезанные мелкими кубиками, и тунца. Приправить салат солью, маслом и лимоном.

Поке-салат

стакан риса (отварить);

рыба – слабосолёный лосось, гриль-тунец, отварные креветки – что больше нравится;

капуста (150–200 г);

морковь (1–2 шт. средние);

заправка любая, гранатовый соус, горчица, оливковое масло, лимонный сок. Ингредиенты:

Можно добавить соевые бобы, красную капусту, лук, любые овощи.

Приготовление: рис выложить на дно, визуально разделить площадь утрамбованного на три-четыре части. В одну из частей выложить рыбу, в следующую – капусту и морковь, ещё в одну – бобы, красную капусту, лук. Сверху полить заправкой. Перед подачей – перемешать.