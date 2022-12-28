Психиатр призвала не бояться встречать Новый год одному

Психиатр Алана Баева призвала не бояться встречать Новый год в одиночестве. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

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По ее словам, праздник в кругу семьи – это представление, которое сформировалось еще в детстве. Оно включает большое застолье и обмен подарками.

Баева заявила, что человек не должен ассоциировать одиночество с несчастьем. Кроме того, у кого-то нахождение наедине с собой вызывает ощущение ненужности окружающим, отметила эксперт, а иногда и чувство потери смысла жизни.

"Все, что вас окружает, – только ваше, и вам нет нужды это с кем-нибудь делить, вам не потребуются дорогие наряды и потрясающий макияж. <...> Вам не надо мыть после гостей кучу тарелок. А 1 января вы сможете проснуться утром полным сил", – подчеркнула она.

Ранее врач-эндокринолог Вероника Зайцева назвала возможную причину отсутствия новогоднего настроения. По ее словам, праздничное время всегда сопровождается определенным стрессом, который связан с выработкой в большом количестве таких гормонов, как кортизол и адреналин.

Специалист пояснила, что у некоторых людей стресс вызывает загрузка на работе и желание все успеть к праздникам.