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3 часа назад

Психиатр призвала не бояться встречать Новый год одному

Москва24

Психиатр Алана Баева призвала не бояться встречать Новый год в одиночестве. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Психиатр призвала не бояться встречать Новый год одному
Фото: М24М24

По ее словам, праздник в кругу семьи – это представление, которое сформировалось еще в детстве. Оно включает большое застолье и обмен подарками.

Баева заявила, что человек не должен ассоциировать одиночество с несчастьем. Кроме того, у кого-то нахождение наедине с собой вызывает ощущение ненужности окружающим, отметила эксперт, а иногда и чувство потери смысла жизни.

"Все, что вас окружает, – только ваше, и вам нет нужды это с кем-нибудь делить, вам не потребуются дорогие наряды и потрясающий макияж. <...> Вам не надо мыть после гостей кучу тарелок. А 1 января вы сможете проснуться утром полным сил", – подчеркнула она.

Ранее врач-эндокринолог Вероника Зайцева назвала возможную причину отсутствия новогоднего настроения. По ее словам, праздничное время всегда сопровождается определенным стрессом, который связан с выработкой в большом количестве таких гормонов, как кортизол и адреналин.

Специалист пояснила, что у некоторых людей стресс вызывает загрузка на работе и желание все успеть к праздникам.

Также причиной отсутствия новогоднего настроения могут быть неприятные воспоминания о праздниках в прошлом или чувство одиночества, продолжила Зайцева.

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