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4 часа назад

7 вещей, которые нельзя делать накануне Нового года

Super.ru

Мы составили список новогодних запретов. Не вздумайте их нарушать, иначе проснется Гринч и испортит вам не только праздник, но и весь предстоящий год.

7 вещей, которые нельзя делать накануне Нового года
Фото: Super.ruSuper.ru

Нельзя ссориться с близкими

Иначе оставить все обиды в старом году будет непросто. Зачем вам лишние проблемы? Так что принимаем успокоительное и не общаемся с негативными людьми от греха подальше.

Нельзя покупать вещи для дома

Хочется купить новогоднюю скатерть? Понимаем, но лучше это сделать заранее (хотя бы за несколько дней до праздника). В этот же период прикупите кухонные принадлежности. Зато 31 декабря вы со спокойной совестью приготовите оливье под «Иронию судьбы», не отступая от традиций.

Нельзя пользоваться иголкой

Зашивайте одежду хотя бы за пару дней до торжества и встречайте праздник уже одетой с иголочки.

Нельзя стричь волосы

Знаете, в чем причина такого запрета? Во-первых, это риски встречать Новый год с прической «стрижка-вспышка», но есть и магическое объяснение приметы: волосы –– это энергия, которая точно пригодится на празднике. Еще бы, вам же еще «Три белых коня» петь, поэтому экономьте силы, то есть волосы.

Нельзя готовить блюда из ракообразных

Все потому, что эти товарищи пятятся назад, а вам в новом году нужно двигаться только вперед. Это ограничение относится только к натуральным продуктам из членистоногих и на крабовые палочки не распространяется.

Нельзя брать в долг

В новой жизни (все же мы ее начинаем в новогодние праздники) старые проблемы не нужны. Так что лучше встретить Новый год чуть скромнее, но сохранить чистую совесть.

Нельзя убираться дома

Праздник к вам приходит, а вы позвали домой Мойдодыра –– они точно не поладят. Клининг –– дело хорошее, но лучше проведите генеральную уборку до 29 декабря.

Новый год 2023,
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