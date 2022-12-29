Как открыть шампанское правильно: 4 способа

До наступления главной ночи в году остались считанные дни, и вас уже наверняка с головой поглотила предпраздничная суета: покупка подарков, череда корпоративов и посиделок с друзьями, утверждение меню для новогоднего стола и, конечно же, выбор идеальных напитков на вечер. Как открыть шампанское, которое уже стало неотъемлемым атрибутом Нового года, сделав из этого шоу, но при этом не испортив напиток, рассказываем в материале «Рамблера».

Из процесса подачи шампанского можно устроить целое представление: открыть его с громким выстрелом, улетающей в сторону пробкой и стекающей пеной под одобрительный гул гостей. Правда, с точки зрения сохранения вкуса и качества игристого напитка такой способ хоть и эффектный, но неправильный. Так как же правильно открывать шампанское? Разбираемся.

Видео дня

Как открыть шампанское руками

Охладите легкие игристые вина (просекко, каву и любые другие) до 7–8 °C, а выдержанные до 10–11 °C, убрав бутылку в холодильник на 4–6 часов. Низкая температура раскроет вкус напитка и не позволит пробке резко вылететь из бутылки. Важно также не трясти и не переворачивать бутылку перед тем, как ее открывать, если вы не планируете окатить брызгами шампанского всех присутствующих. Оберните бутылку тканевым полотенцем или салфеткой, чтобы мокрая емкость не выскользнула из рук. Накройте полотенцем (оно выступит в качестве «глушителя») и само горлышко, тогда пробка при открытии бутылки не улетит с громким хлопком в неизвестном направлении. Снимите упаковочную фольгу с горлышка. Расположите бутылку под углом 40–45 градусов так, чтобы донышко упиралось в твердую поверхность. Раскрутите мюзле (металлическая проволока), придерживая пробку большим пальцем, чтобы она не выскочила раньше времени. Плавно поворачивайте бутылку (запомните: не пробку!), постепенно вытягивая пробку.

Еще один популярный бытовой способ открывать шампанское без хлопка — раскачивать пробку из стороны в сторону, постепенно доставая ее. Благодаря этим манипуляциям давление внутри бутылки успевает слегка ослабнуть, и шампанское открывается без хлопка и фонтана брызг.

Как открыть шампанское штопором

Даже если деревянная пробка сломалась, это не значит, что вы останетесь без бокальчика шампанского в новогоднюю ночь (или же на корпоративе и любом другом мероприятии). В таком случае вас спасет штопор. Ввинтите его в остатки пробки и вытащите ее так же, как из обычной винной бутылки. При этом обернутое полотенцем шампанское нужно крепко держать в руке, чтобы оно не выскользнуло.

Обращаться к такому варианту лучше только в случае реальной необходимости. Пробка находится под давлением, поэтому может вылететь вместе со штопором. Если вы его не удержите, то он может вас поранить. Со сломанной пластиковой пробкой такая уловка не пройдет. Ее придется расковыривать и вынимать по частям.

Как открыть бутылку шампанского подручными средствами

Если треснула пробка от шампанского, но рядом нет штопора, а гости уже в нетерпении переминаются с ноги на ногу, можете соорудить штопор самостоятельно из самореза и плоскогубцев. Вот что вам потребуется сделать: акуратно вкрутите саморез в пробку, возьмите плоскогубцы и, крепко удерживая бутылку, постарайтесь вытащить саморез вместе с пробкой. Движения должны быть плавными и аккуратными, чтобы пробка не раскрошилась.

Существует и более экстремальный лайфхак: просто потрясите бутылку с шампанским и ударьте по донышку. Под давлением пробка должна выстрелить из бутылки. Это будет зрелищно, эффектно и, думаем, что встречено громкими овациями со стороны гостей. Главное, не направляйте шампанское на присутствующих и стеклянные предметы (включая окно), чтобы приятный вечер не закончился плачевно.

Как открыть шампанское ножом

Этот эффектный способ открыть шампанское без штопора называется «сабраж». Говорят, что так открывали игристые вина солдаты Бонапарта. А потом наши гусары переняли метод, поэтому его еще называют «гусарским». Он довольно опасен и рассчитан на профессионалов, которые хотят удивить публику, поэтому если тянет на эксперименты, постарайтесь их проводить со всеми предосторожностями.